Daniel Osvaldo ricoverato e operato d'urgenza in Argentina: paura per l'ex centravanti, è in terapia intensiva

Proprio mentre l'Italia giocava a Roma, nel suo ex stadio, contro il Belgio , Pablo Daniel Osvaldo veniva operato in Argentina. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Scrive Olé: "L'ex calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale Lavallol per un versamento pleurico destro e rimane in terapia intensiva. L'ex attaccante di Huracán e Boca Juniors è stato ricoverato in ospedale giovedì sera. Sua sorella lo ha trovato a casa dopo che non si sentiva bene da diversi giorni e lo ha accompagnato al centro medico con l'aiuto di un amico. Secondo le prime informazioni, presentava una grande quantità di pus e liquido nei polmoni".

Aggiunge Tyc: "L'ospedale non ha rilasciato un referto medico, ma i dettagli sulle sue condizioni sono stati riportati da diversi media. Secondo quanto riportato da Ángel De Brito su LAM - il primo a diffondere la notizia - l'ex giocatore di Huracán e Banfield si è sottoposto a una "resezione del tessuto polmonare" con l'asportazione di "due centimetri da ciascun polmone" .

Osvaldo ricoverato in Argentina, cosa sappiamo

Va detto, quindi, che queste non sono notizie ufficiali. Ma la stampa argentina concorda nel riportare questi dettagli anche se, secondo molti, l'attaccante non sarebbe in pericolo di vita. Altri particolari non ce ne sono: resta da capire se sarà la famiglia, in giornata, a volerne fornire. Anche per bloccare le inevitabili speculazioni media che in Argentina sono spesso - e purtroppo - all'ordine del giorno.

Pablo Daniel Osvaldo: talento, musica e vita sregolata. Cosa fa oggi

Quarant'anni, talento immenso, Osvaldo da tempo è tornato a vivere nel suo paese natale. Ha quattro figli: Gianluca e Momo che vivono in Sud America, quest'ultimo ha 13 anni e gioca nelle giovanili del Boca, dove è considerato un prospetto; due femmine, Victoria e Maria Helena, che vivono a Firenze. Di lui, soprattutto in questi ultimi anni, si è parlato, detto e scritto per la vita extra campo. Un video del 2024 dove parla di depressione e dipendenze ha commosso il mondo del calcio, gli amori contrastati (compreso quello con Giannina Maradona, figlia di Diego ed ex del Kun Aguero), le polemiche. A salvarlo, lo ha sempre detto lui stesso, la passione per la musica, per lunghi tratti superiore a quella per il calcio. Già, il pallone: che talento immenso aveva Osvaldo. Attaccante atipico: rapido, veloce, cattivo ma con un piede, a tratti assai raffinato.

Osvaldo, i numeri di un campione che poteva fare di più

Ha girato l'Europa e il mondo: descritto come una testa calda spacca spogliatoi, in tutti i club dove è andato ha sempre conquistato i compagni per la sua genuinità e generosità. Che avesse un carattere particolare, poco da dire. In Italia ha indossato le maglie di Roma, Fiorentina, Lecce, Bologna, Inter, Juventus e Atalanta. Di lui si ricordano i gol (88 in 289 partite con i club) ma anche tante scene extracampo: il giovane Dani che arriva in Ferrari, da ragazzino, all'allenamento a Firenze e Corvino che lo obbliga a vendere la macchina; lui che noleggia un aereo privato da Pescara, si fa sostituire, e saluta Zeman e i giocatori della Roma per andare a vedere un concerto a Londra; lui che salta gli allenamenti per volare in Argentina, cenare con l'allora compagna Jimena Baron, e tornare in Italia. Il tutto in 24 ore. Oppure lui che, esattamente 10 anni fa, dice a Sampaoli, che lo voleva per il Siviglia: "Mister non posso venire, c'è il Cosquín Rock". Cosa era? Un festival musicale argentino. Molto famoso, pare.

In tutto questo, Osvaldo ha sempre avuto un'anima sensibile: legge poesie, si commuove per cose all'apparenza banali come la neve che vide a Bergamo per la prima volta da ragazzo, si fa ben volere da tutti. Non a caso, il mondo del calcio in queste ore difficili gli è accanto. Come già in passato.