Roberto Carlos shock: "Ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio"

Polvere di stelle, è quel che resta dell'incredibile carriera di Roberto Carlos , l'ex fenomenale terzino sinistro del Brasile , incompreso nell' Inter e assurto alla gloria con la camiseta blanca del Real Madrid , che oggi in un'intervista schock, rilasciata al Portugal Football Summit e rilanciata dai media brasiliani, racconta la triste parabola del suo post-carriera.

"Ho perso il 99% di quanto guadagnato nel calcio"

"Un giovedì andai a dormire a mezzanotte e il venerdì ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. È stato allora che ho perso tutto il mio patrimonio". Così Roberto Carlos ripercorre i momenti in cui, a suo dire nel giro di poche ore, gli è cambiata la vita. "Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto. A causa di agenti e questioni familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio".

Un messaggio ai giovani

Una confessione da lasciare a bocca aperta da parte di Roberto Carlos, che però vorrebbe si trasformasse in un insegnamento per i campioni del domani: "Ho sempre pensato alla vita dopo la carriera. Significa costruire un'eredità come giocatore e valorizzare la propria immagine. Quando decisi di smettere di giocare, possedevo già la licenza da direttore sportivo e collaboravo con molti marchi, Poi ho avuto un grave problema con il mio ex agente e una questione familiare molto seria. Oggi mi sento di condividere tutto ciò che di negativo è accaduto nella mia vita con i giocatori più giovani, affinché non commettano gli stessi errori che ho fatto io".