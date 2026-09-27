L’ultimo ballo di Messi è un caso mondiale: Serie A spaccata, cosa ha deciso la Roma

Un ultimo ballo emozionante, fatto di passi sinceri e di lacrime autentiche, può essere anche accompagnato da polemiche e fibrillazioni. In Argentina lo immaginano così: Leo Messi al centro del campo con gli occhi lucidi e i novantamila del Monumental a cantare il nome della leggenda tra fumogeni e bandiere alla sua ultima in nazionale, in un abbraccio al quale si uniranno i compagni di ieri e quelli di oggi. In Italia, invece, lo vedono così: un fastidio evitabile. Vicino ai protagonisti dell’evento, cioè la squadra di Scaloni e la sua gente, c’è chi ballerà la “cumparsita”, il tango più celebre a quelle latitudini: sono i calciatori non convocati ma invitati come comparse, appunto, alla serata d’addio della Pulce contro il Benin. Tra loro, i romanisti Dybala e Molina. Sia Paulo sia Nahuel hanno espresso il desiderio di esserci, per amicizia fraterna con Messi e perché proprio lì a Buenos Aires si compie l’ultimo episodio di una storia leggendaria. Ma la Roma è intenzionata a dire “no”. Per Gasp e non solo. Il problema, oltre alla distanza transoceanica, è che la partita è in programma martedì 6 ottobre alle ore 22 italiane e fino a mercoledì ci sarà poco da dormire tra brindisi e festeggiamenti. Significa che l’approdo a Trigoria si concretizzerebbe soltanto giovedì, a poche ore dalla trasferta di Como di domenica alle 12.30, con tre allenamenti saltati nella settimana dello scontro diretto. Questo nella prospettiva dei due vecchi amici. Poi ci sono tutti gli altri, quelli che la partita - più le altre due con la Bolivia a Córdoba il 30 e col Burkina Faso a Buenos Aires il 3 - dovranno giocarla. Scaloni ha pescato in A i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro, Nico Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como, Lautaro dell’Inter e Mastantuono della Fiorentina.