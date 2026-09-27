L’ultimo ballo di Messi è un caso mondiale: Serie A spaccata, cosa ha deciso la Roma
Un ultimo ballo emozionante, fatto di passi sinceri e di lacrime autentiche, può essere anche accompagnato da polemiche e fibrillazioni. In Argentina lo immaginano così: Leo Messi al centro del campo con gli occhi lucidi e i novantamila del Monumental a cantare il nome della leggenda tra fumogeni e bandiere alla sua ultima in nazionale, in un abbraccio al quale si uniranno i compagni di ieri e quelli di oggi. In Italia, invece, lo vedono così: un fastidio evitabile. Vicino ai protagonisti dell’evento, cioè la squadra di Scaloni e la sua gente, c’è chi ballerà la “cumparsita”, il tango più celebre a quelle latitudini: sono i calciatori non convocati ma invitati come comparse, appunto, alla serata d’addio della Pulce contro il Benin. Tra loro, i romanisti Dybala e Molina. Sia Paulo sia Nahuel hanno espresso il desiderio di esserci, per amicizia fraterna con Messi e perché proprio lì a Buenos Aires si compie l’ultimo episodio di una storia leggendaria. Ma la Roma è intenzionata a dire “no”. Per Gasp e non solo. Il problema, oltre alla distanza transoceanica, è che la partita è in programma martedì 6 ottobre alle ore 22 italiane e fino a mercoledì ci sarà poco da dormire tra brindisi e festeggiamenti. Significa che l’approdo a Trigoria si concretizzerebbe soltanto giovedì, a poche ore dalla trasferta di Como di domenica alle 12.30, con tre allenamenti saltati nella settimana dello scontro diretto. Questo nella prospettiva dei due vecchi amici. Poi ci sono tutti gli altri, quelli che la partita - più le altre due con la Bolivia a Córdoba il 30 e col Burkina Faso a Buenos Aires il 3 - dovranno giocarla. Scaloni ha pescato in A i tre romanisti Balerdi, Soulé e Castro, Nico Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como, Lautaro dell’Inter e Mastantuono della Fiorentina.
Tre amichevoli e molti malumori
Il trittico di impegni non mette in palio punti. Sono tre amichevoli e, vista la maxi-sosta di tre settimane, sono in molti a essere convinti che la cosa si poteva gestire meglio. Il fantasista della Viola e il centravanti di Chivu vivranno una condizione ancora più estrema: le loro squadre, infatti, giocheranno di sabato, alle 15 la Fiorentina a Genova e alle 18 i campioni d’Italia col il Parma. Mastantuono farebbe in tempo a scendere dall’aereo il giovedì, svolgere forse la rifinitura del venerdì e poi partire la sera stessa per la Liguria. Un danno non da poco per Vanoli. Chivu all’Inter concede spesso un giorno di riposo extra ai reduci dalle nazionali. Se dovesse darlo pure a Lautaro, il Toro scenderebbe in campo senza neppure un allenamento nelle gambe. Anche Fabregas, che ospiterà il big match contro Gasperini, dovrà augurarsi che Nico Paz torni integro. Lo stesso si augura Spalletti per quanto riguarda Gonzalez, al quale ha cominciato a dare fiducia. Qualcuno ha ipotizzato un rientro anzitempo di chi sarà impegnato nelle prime gare del weekend: è uno scenario che difficilmente si verificherà. Se qualcuno è addirittura disposto a compiere due viaggi transoceanici in tre giorni pur di partecipare una semplice passerella, figuratevi come la prenderebbero quelli a cui, da convocati, dovessero imporre una dolorosa rinuncia.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS