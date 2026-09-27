Osvaldo, primi aggiornamenti dopo la grande paura: "L'abbiamo preso in tempo". È ancora in terapia intensiva, cosa ha detto la famiglia

Daniel Osvaldo "sta bene ed è lucido". Lo dice il Clarìn che riporta fonti della famiglia. L'ex attaccante della Nazionale (ma anche di Roma, Inter, Juve, Fiorentina, Lecce e Atalanta) da un paio di giorni è ricoverato in Argentina per un problema al polmone . È ancora in terapia intensiva, ma il peggio dovrebbe essere passato. Scrive il Clarìn: "Daniel Osvaldo è lucido e non è sedato, sebbene rimanga nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Llavallol, dove è stato ricoverato per un'infezione polmonare. L'ex calciatore resterà in quel reparto fino a quando i medici non riceveranno i risultati degli esami". Sta bene ed è lucido, ha confermato la famiglia di Osvaldo sempre al Clarín, chiarendo che la causa dell'infezione è ancora sconosciuta e quindi non esiste una diagnosi. L'unica certezza espressa è che "l'hanno presa in tempo" .

Daniel Osvaldo: come sta e cosa fa oggi

Non resta, quindi, che aspettare. Una volta terminati tutti gli esami, dopo l'operazione si stanno analizzando i tessuti, l'ex attaccante saprà che tipo di cura e di percorso dovrà affrontare. Oggi Osvaldo, oltre alla musica, è tornato ad occuparsi di calcio a suo modo. Sta partecipando a una serie di interviste con Olé ed era previsto che fosse tra i relatori dell'Olé Summit 2026, in programma il 29 e 30 settembre all'Usina del Arte, in particolare per partecipare a una discussione sulla vita dopo il ritiro. Scrive proprio Olé: "La buona notizia è che Dani sta migliorando e sta facendo progressi importanti, dopo le ore di preoccupazione causate dalle sue condizioni. Osvaldo non si sentiva bene da diversi giorni, finché sua sorella non lo ha trovato a casa e lo ha portato in ospedale. Lì, i medici hanno deciso di operarlo e lo hanno tenuto sotto stretta osservazione. Dani fa parte del team: conduce Rincón Stone, la sua serie di conversazioni senza copione. Fonti a lui vicine hanno riferito che le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore e che appare sereno. Forza Dani, non mollare".