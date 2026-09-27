Ricketts si schiera al fianco di Infantino: "Sono con lui, spero venga rieletto a capo della Fifa"

KINGSTON (GIAMAICA) - "Gianni Infantino? Sono un suo ammiratore. Sono anche un ammiratore di Montagliani (presidente della CONCACAF e vicepresidente della FIFA, ndr), ma mi alzerò, alzerò la mano a sostegno di Infantino e spero solo che, quando arriveranno le elezioni... venga rieletto presidente della FIFA ”. Così Michael Ricketts , presidente della Federcalcio giamaicana ai microfoni del quotidiano locale 'The Gleaner', difende a spada tratta il numero uno del calcio mondiale che, nei giorni scorsi, si è recato in visita proprio in Giamaica per assistere alla partita tra i Reggae Boyz e il Guatemala . Il blitz giamaicano arriva in un momento storico importante: il presidente della FIFA sta infatti cercando di ricostruire la fiducia con le federazioni nazionali di tutto il mondo dopo la discussa proposta , ora abbandonata, del FIFA Forward Enterprise , che mirava ad aumentare i ricavi commerciali delle competizioni FIFA ( Mondiale in testa ) ma ritirata a causa delle feroci critiche arrivate in merito.

Ricketts difende Infantino: "Criticato, ma il suo intento..."

Incalzato sulle richieste di dimissioni di Infantino da parte di alcuni organismi calcistici come l'Uefa, Ricketts ha difeso con fermezza il presidente della FIFA, insistendo sul fatto che fosse "assolutamente necessario" per lo stesso Infantino riallacciare i rapporti con la famiglia del calcio, in particolare all'interno della Concacaf. Il numero uno del calcio giamaicano ha infatti sottolineato i "rapporti tesi" tra Infantino e il presidente della Concacaf Victor Montagliani, "un peccato" visto quanto entrambi hanno fatto per il calcio nella regione. In merito alla proposta FFE, poi abbandonata, Ricketts si è mostrato comprensivo nei confronti delle intenzioni di Infantino: "Il processo non è stato molto trasparente, per questo ha ricevuto critiche da diversi paesi, ma credo che l'intento fosse quello di aiutare i paesi più piccoli. Quindi l'ho perdonato e non sarò mai ingrato", aggiunge il numero uno della JFF.