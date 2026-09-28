"Le cattiverie su di lui mi hanno ferito", Totti e la confessione sul figlio Cristian
A quasi 21 anni Cristian Totti ha già alle spalle un passato da calciatore, anche perché essere il figlio di Francesco, mito del calcio italiano, non è stato facile. Nell'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio per i suoi 50 anni, Francesco Totti ha svelato qualche retroscena sul ragazzo, che ha lasciato il calcio un anno fa dopo un'esperienza in Serie D nell'Olbia: "Ha avuto un problema alla testa - spiega l'ex capitano della Roma al nostro direttore Ivan Zazzaroni - ha fatto una tac per il naso e hanno scoperto un problema che è stato risolto. Hanno trovato un’occlusione nell’acquedotto di Silvio. Mo’, non è che faccio il medico, te lo dico così come me l’hanno spiegato: non passava tutto il liquido al cervello. Fin da piccolo aveva frequenti mal di testa. Ma era sempre in movimento, nessuno si era mai preoccupato. Sarà un po’ stanco, pensavamo".
Le cattiverie verso Cristian Totti
Poi Totti senior rivela altre situazioni, alcune non piacevoli. Anche perché essere il figlio di un campione è stato difficile: "Molto difficile - sottolinea Francesco - inizialmente voleva fare il tennista e io ero strafelice. All’improvviso, ha cambiato. 'Pa’, voglio diventare calciatore'. 'Fa’ lo sport che ti piace', non potevo dirgli altro. 'L’importante che lo fai con la testa giusta, con dedizione, con voglia, con rispetto'. Crescendo ha conosciuto la cattiveria degli altri. Parlar male di un ragazzo di dodici, quindici anni è vergognoso. Mi hanno ferito". È facile immaginare cosa può essere accaduto, quando sei il figlio di uno dei personaggi più noti, amati, ma anche invidiati di Italia.
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