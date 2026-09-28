"Le cattiverie su di lui mi hanno ferito", Totti e la confessione sul figlio Cristian

A quasi 21 anni Cristian Totti ha già alle spalle un passato da calciatore, anche perché essere il figlio di Francesco, mito del calcio italiano, non è stato facile. Nell'intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio per i suoi 50 anni, Francesco Totti ha svelato qualche retroscena sul ragazzo, che ha lasciato il calcio un anno fa dopo un'esperienza in Serie D nell'Olbia: "Ha avuto un problema alla testa - spiega l'ex capitano della Roma al nostro direttore Ivan Zazzaroni - ha fatto una tac per il naso e hanno scoperto un problema che è stato risolto. Hanno trovato un’occlusione nell’acquedotto di Silvio. Mo’, non è che faccio il medico, te lo dico così come me l’hanno spiegato: non passava tutto il liquido al cervello. Fin da piccolo aveva frequenti mal di testa. Ma era sempre in movimento, nessuno si era mai preoccupato. Sarà un po’ stanco, pensavamo".