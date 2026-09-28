Ferito con una pietra un arbitro di 20 anni in Prima Categoria. Il prefetto: "Intollerabile"
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha commentato quanto accaduto sabato allo stadio Patalano, quando un arbitro di appena venti anni è stato ferito nel corso di una partita di calcio tra l'Asd Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattamaggiore, valida per la prima giornata del campionato di Prima Categoria. Il direttore di gara è stato ferito con una pietra lanciata molto probabilmente da un tifoso. Il prefetto ha espresso la sua solidarietà e condannato l'episodio: "Episodi come questo non hanno alcuna giustificazione e rappresentano una ferita profonda per l'intera comunità isolana e per il mondo dello sport. Un campo di calcio deve essere un luogo di sana competizione, aggregazione, passione e rispetto reciproco e trasformarlo in uno scenario di aggressioni e intolleranza significa tradire i valori educativi e civili che lo sport ha il dovere di trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni".
Il prefetto: "Nessuna tolleranza"
La vicenda sarà oggetto di approfondimento in occasione di una prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Di Bari ha augurato una "pronta guarigione al giovane direttore di gara" e poi ha assicurato che le istituzioni "non tollereranno alcuna forma di illegalità o di teppismo all'interno delle strutture sportive e che, nei confronti di chi confonde la passione sportiva con la violenza cieca, saranno applicate, con il massimo rigore, tutte le misure sanzionatorie e restrittive previste dalle normative vigenti affinché gli stadi e i campi di gioco siano spazi sicuri e di festa per le famiglie e per i veri sportivi".
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