Ferito con una pietra un arbitro di 20 anni in Prima Categoria. Il prefetto: "Intollerabile"

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha commentato quanto accaduto sabato allo stadio Patalano, quando un arbitro di appena venti anni è stato ferito nel corso di una partita di calcio tra l'Asd Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattamaggiore, valida per la prima giornata del campionato di Prima Categoria. Il direttore di gara è stato ferito con una pietra lanciata molto probabilmente da un tifoso. Il prefetto ha espresso la sua solidarietà e condannato l'episodio: "Episodi come questo non hanno alcuna giustificazione e rappresentano una ferita profonda per l'intera comunità isolana e per il mondo dello sport. Un campo di calcio deve essere un luogo di sana competizione, aggregazione, passione e rispetto reciproco e trasformarlo in uno scenario di aggressioni e intolleranza significa tradire i valori educativi e civili che lo sport ha il dovere di trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni".