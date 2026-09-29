Stadi per Euro 2032, è una sfida tra città: tutte le ipotesi sui 16 progetti presentati alla Figc

L 'Europeo che doveva cambiare il volto infrastrutturale del Paese e che poi, a causa dell'abbinamento turco e dei ritardi burocratici , ha rischiato di andare in porto "all'italiana" , cioè facendo con ciò che si ha e al meglio che si può, vede nello stadio della Roma un rinnovato barlume di speranza .

Pietralata fiore all'occhiello, Torino tappa scontata. Entro domani la Figc invierà una lista alla UEFA

Pietralata è già il fiore all'occhiello delle candidatura capitolina per il grande evento del 2032 e, secondo il governo, pure la dimostrazione che la presenza di un commissario straordinario agli stadi, Massimo Sessa, può accelerare nel concreto gli iter. Il sindaco Gualtieri punta al bis includendo nel piano organizzativo pure l'Olimpico, lo stadio di Sport e Salute, quindi in qualche modo dello Stato, rendendo la Capitale il centro di gravità dell'intera competizione. Una strada affascinante, eppure non priva di ostacoli. Il motivo riguarda infatti il numero di sedi, che è limitato: l'Italia potrà ospitare l'evento in cinque stadi visto che gli altri cinque saranno destinati alla Turchia, il paese co-organizzatore, inserendone altri cinque "di riserva". Con una tappa scontata a Torino (l'Allianz Stadium è l'unico già pronto) e un'altra a Firenze, dove per il nuovo Franchi sono stati utilizzati i fondi del Pnrr, la doppietta della Città Eterna lascerebbe una sola casella da riempire; con molteplici attori in gioco e una domanda che resterebbe aperta: se organizzare l'Europeo doveva essere la molla per rifare gli impianti, ci si potrebbe davvero accontentare di uno, massimo due stadi nuovi? Entro domani la Federcalcio invierà all'Uefa una lista di 10 stadi cantierabili e finanziati. Nyon svolgerà le verifiche di conformità dei dossier, poi da Via Allegri indicheranno le sedi definitive.

Se dovesse vincere Milano potrebbe essere tagliato fuori tutto il Sud

Il primo agosto la stessa Figc ha acquisito la candidatura di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, con 16 progetti presentati, uno per città più i tre di Roma (nel plico c'era pure il Flaminio) e i due di Napoli. Alcuni impianti sono ancora su carta, altri sono in attesa della chiusura dell'iter. Napoli e Palermo sperano, ma anche Cagliari spera alla fine di rientrare. Se invece lo sprint lo vincesse Milano col nuovo San Siro (ma qui sembrano esserci più nodi che soluzioni e il tempo stringe) si rischierebbe di avere un Europeo che finisce a Roma, tagliando fuori tutto il Sud. In Parlamento - e non solo - c'è chi inorridisce all'idea di un grande evento che non passi nel capoluogo lombardo. Il fatto che questa tempistica s'intrecci col destino di Malagò e il rischio di un commissariamento non è banale, perché se è vero che la responsabilità della scelta è tutta in capo alla federazione, è altrettanto ovvio che puntare su una città piuttosto che su un'altra diventa anche e soprattutto una questione politica.

