Napoli abbraccia al solidarietà a Piazza Plebiscito con Una Serata di Stelle per PUPI    

Sport, musica, spettacolo e solidarietà hanno illuminato Piazza del Plebiscito per “Una Serata di Stelle per PUPI” , il grande charity show promosso dalla Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente . Una grande festa nel cuore di Napoli, condotta da Federica Masolin e Gianluca Gazzoli e trasmessa in diretta in chiaro su TV8, che ha riunito sul palco artisti, campioni e protagonisti dello spettacolo per celebrare i 25 anni della Fondazione PUPI, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e il legame speciale tra l’Italia e l’Argentina. Tra i protagonisti della serata Max Pezzali, Elisa, Fabio Rovazzi, Tullio De Piscopo, Rosario Miraggio, LDA, Aka 7even, Lola Ponce e Gli Autogol, insieme ai tanti volti dello sport presenti in Piazza del Plebiscito, tra cui Giovanni Simeone, Gianfranco Zola, Andrea Carnevale, Ciro Ferrara.

Ad aprire la serata la Banda dell’Esercito Italiano, con “Il Postino” e “’O surdato ’nnammurato”, e il saluto del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Sul palco Javier Zanetti e Paula de la Fuente hanno ripercorso le origini della Fondazione, nata venticinque anni fa in un quartiere della periferia di Buenos Aires, e ne hanno raccontato il lavoro attraverso tre storie: quella di Jonathan, entrato in Fondazione a tre anni e oggi cuoco e papà; quella di Denise, che in Fondazione ha mosso i primi passi e che si è laureata in Lavoro Sociale; quella di Isaias, quattordici anni, che a giugno ha giocato la Magic Cup di Orlando. La musica ha attraversato tutta la serata: il medley di Rosario Miraggio; il dialogo tra Gianluca Gazzoli e Max Pezzali, tra musica, calcio e i gol di una vita, con il gol di Javier Zanetti nella finale di Coppa UEFA del 1999 rivisto insieme al pubblico; LDA e Aka 7even con “Poesie clandestine”, raggiunti da Tullio De Piscopo per una versione rinnovata di “Andamento lento” e per “Miranda”; Lola Ponce con “Caruso” e “No llores por mí Argentina”; il medley di Fabio Rovazzi. A scandire la serata le irruzioni sul palco de Gli Autogol.

Grande spazio al legame tra Napoli e Diego Armando Maradona: Andrea Carnevale e Ciro Ferrara hanno ricordato gli anni del primo scudetto e il Mondiale del 1986, prima di rivedere insieme alla piazza il “Gol del Secolo”. Ferrara ha raccontato inoltre l’impegno della Fondazione Cannavaro Ferrara accanto alla Fondazione PUPI e alle sei associazioni del territorio e ha dedicato a Diego un omaggio video. Grande emozione per il racconto di Federico Buffa, accompagnato al pianoforte dal maestro Alessandro Nidi, alla presenza in platea di Claudia Villafañe. Spazio poi al progetto "Calcio Donna a Scampia", raccontato dalle immagini della visita di Elisa sul campo e dalla testimonianza in piazza delle ragazze del progetto: lo sport come spazio sicuro di crescita e di riscatto. Del valore educativo del calcio, dentro e fuori dal campo, hanno parlato anche Gianfranco Zola e Giovanni Simeone.

Dal campo al mare, con Napoli sede della prossima America's Cup: dopo le immagini di Luna Rossa sono saliti sul palco Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, Marzio Perrelli, CEO di America's Cup Partnership, per raccontare il conto alla rovescia verso l'evento sportivo più antico del mondo, e Francesca Lollobrigida campionessa olimpica di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026 e Ambassador di Sport e Salute.

Al centro della serata la solidarietà e l’impegno a sostenere progetti dedicati all’infanzia, all’adolescenza e all’inclusione sociale, con una particolare attenzione alle realtà attive nelle diverse zone della città di Napoli. Sei sono i progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti dal Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

1. I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

2. Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

3. Tutt’n’ata storia... per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia

Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

4. Sport Senza Frontiere ETS / Sport Senza Frontiere

5. Via dalla Strada... Andiamo per Mare... — Scugnizzi a Vela O.d.V.

6. Un Mare - Infinite Piscine — Figli in Famiglia Onlus

La raccolta fondi per sostenere la Fondazione PUPI è stata il cuore della serata e prosegue fino al 5 ottobre 2026: è possibile sostenere il progetto con una donazione tramite SMS al 45585 o con una chiamata da rete fissa al 45585. Un modo semplice e immediato per partecipare alla missione della Fondazione PUPI e contribuire concretamente al progetto “Lo Sport ci Rende Uguali”, nato dalla volontà di offrire a bambini, bambine e adolescenti tra i 6 e i 17 anni uno spazio educativo e ricreativo in cui la pratica sportiva diventi parte di un percorso più ampio di crescita personale e di gruppo.

