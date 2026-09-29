A Roma il calcio diventa un punto di riferimento per tutto il quartiere

Il calcio è da sempre lo sport più amato e seguito, ma oggi sta cambiando anche il modo di viverlo: da semplice passione può diventare un motore di inclusione , crescita e socialità per l’intero territorio. Lontano dai riflettori del professionismo, il cuore pulsante di questa disciplina batte nei centri sportivi di quartiere, dove il campo da gioco torna a essere molto più di un rettangolo d’erba: una vera palestra di vita aperta a tutti, capace di mettere insieme qualità della didattica calcistica, attenzione alla salute e impegno concreto per le nuove generazioni .

Dalla passione al campo

Una storia che parte dal calcio ma punta ad andare oltre è quella della SSD Consalvo, storica società sportiva del quadrante sud-est di Roma, nata nel 1972 per volontà del professor Umberto Consalvo, oggi 97enne e ancora presente nella vita del club. Per 54 anni la società è stata guidata dalla famiglia fondatrice, in particolare da Francesca Spila Consalvo. Oggi il Consalvo apre una nuova fase, orientata alla qualità sportiva, alla salute e alle famiglie, grazie all’arrivo del nuovo presidente e amministratore Christian Lelli. Imprenditore attivo nei settori della sanità e del cinema, Lelli ha scelto di unire il forte legame personale con il club alla sfida di rendere la gestione sempre più strutturata e imprenditoriale. Il primo passo concreto è stato il profondo intervento sugli spazi: sono stati rinnovati spogliatoi, bar, ingressi e segreteria, mentre è in corso il completo rifacimento del campo, con l’obiettivo di farne entro l’anno un presidio sportivo stabile e qualificato per il territorio. Parallelamente, il club ha investito sul fronte tecnico, stringendo una partnership con la Fundación Clinic Real Madrid, che porta nella scuola calcio una metodologia basata sul lavoro con il pallone, oltre all’affiliazione alla Frosinone Academy. A completare il rinnovamento c’è anche la nuova identità visiva, con kit gara e abbigliamento tecnico Adidas dedicati a tutti i ragazzi, dai bambini fino ai 18 anni.

Un calcio accessibile a tutti

Ma il cuore del progetto è l’accessibilità. «Il calcio non può diventare un’attività riservata a chi può permettersela», sottolinea Lelli. Al Consalvo la stagione può essere affrontata con una quota di circa 500-600 euro, anche a rate, escluso il kit Adidas, per tre allenamenti alla settimana e una partita. L’obiettivo è ridurre la barriera economica e fare in modo che il talento non dipenda dalle possibilità economiche della famiglia. Da questa visione nasce un programma di inclusione sostenuto da sponsor e realtà del territorio. Sono previsti due grandi open day, uno in autunno e uno in primavera, a ingresso libero, durante i quali i tecnici del Consalvo, del Frosinone e della Fundación potranno osservare bambini tra gli 8 e i 13 anni. Per alcuni di loro la società punta a garantire tre anni di attività grazie al sostegno delle sponsorizzazioni. «Vogliamo che un ragazzo possa avere la stessa opportunità di un altro, indipendentemente dalla situazione economica della famiglia», dice Lelli.

La salute al centro

Il Consalvo lavora inoltre per ottenere il riconoscimento di Scuola Calcio Élite FIGC e ha costruito una struttura tecnica composta da allenatori qualificati, direttori sportivi, preparatori atletici laureati in Scienze motorie e specialisti per i portieri. «L’istruttore deve anche avere gli strumenti per affrontare situazioni delicate», chiarisce Lelli. La salute rappresenta infatti un altro punto centrale del progetto. «Un problema va affrontato quando il bambino ha sei o sette anni, non quando ne ha sedici», osserva Lelli, sottolineando l’importanza del ruolo degli specialisti nella prevenzione e nell’individuazione precoce di eventuali problematiche motorie.

Un centro sportivo aperto al quartiere

L’offerta sportiva copre la scuola calcio dai nati nel 2022 fino agli Esordienti 2014, passando per Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini. L’agonistica comprende invece le annate dal 2013 al 2009, fino all’Under 18 regionale. Ed è proprio qui che emerge la parte più ampia della nuova idea di Consalvo: trasformare il centro sportivo in un luogo aperto a tutti, non limitato alla pratica del calcio. «Non vogliamo essere soltanto calcio: vogliamo che questo club diventi proprietà del quartiere», afferma Lelli. In programma ci sono iniziative di agility cup e attività dedicate ad altri sport, centri estivi e appuntamenti capaci di coinvolgere generazioni diverse. L’ambizione è arrivare anche alla sera, con eventi culturali e di intrattenimento. L’obiettivo è creare occasioni di socialità anche fuori dal centro della città e costruire, attraverso lo sport, un punto di riferimento per famiglie, bambini e anziani. Un progetto che parte dal campo da calcio ma guarda a un’idea più ampia di comunità. Per scoprire di più sul centro sportivo è possibile visitare il sito ufficiale consalvocalcio.it