Ceferin, che attacco a Infantino: "Basta, vuole vendere il calcio". E il Real Madrid rientra nella EFC

INVIATO A COPENAGHEN - “Il Real Madrid tornerà nella European Football Club”. Lo ha appena annunciato Nasser Al Khelaifi , il numero uno della EFC , l’associazione dei club del continente che ha appena superato la soglia delle 900 affiliate, durante l’assemblea generale in corso di svolgimento a Copenaghen. Si chiude così ufficialmente lo strappo della Superlega , progetto nato nel 2021 con la fuga in avanti di dodici club ribelli, tra cui quello di Florentino Perez, dopo i rientri della Juve e quello del Barcellona. Un anno fa, nell’assemblea di Roma, si sancì una sorta di pace tramite un abbraccio tra lo stesso Nasser e Laporta del Barcellona, presente anche oggi in Danimarca. In questo momento, dunque, i grandi del calcio sono tutti a bordo della EFC. Una svolta resa possibile anche dalla nascita di UC3, la joint venture che ha permesso alle stesse società di vertice del calcio europeo di gestire i diritti tv delle competizioni Uefa, incrementandone i ricavi.

Al-Khelaifi a Ceferin: "Ti chiedo di ricandidarti alla guida dell'Uefa"

Insomma, le divergenze politiche erano anche e soprattutto commerciali. Superate, la famiglia del calcio europeo è tornata a compattarsi. Dal palco del Bella Center di Copenaghen Al-Khelaifi ha poi rivolto un appello al presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, seduto in prima fila: “Ti chiedo a nome della EFC di ricandidarti alla guida dell’Uefa nel 2027”. Ceferin aveva annunciato che questo sarebbe stato il suo ultimo giro di giostra a Nyon, dopo però essersi dato la possibilità, norme alla mano, di poter contare su un mandato extra. Ora potrebbe beneficiarne.

L'attacco di Ceferin ad Infantino: "Il calcio non è in vendita"

Sempre da Copenhaghen il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, attacca duramente il numero uno della Fifa, Gianni Infantino: "Il re è nudo, ora lo sappiamo. Parla di sviluppo, democratizzazione, consultazione, ma fa l'opposto. Adesso diciamo basta, basta". Queste le parole durante l'assemblea generale della EFC. "Cosa pensereste se uno dei vostri alti funzionari negoziasse la vendita dei massimi asset dei club all’insaputa di cda e tifosi? - ha detto, rivolgendosi ai presidenti delle società presenti in sala -. Immaginate che la stessa persona crei un premio per un politico (riferimento a Trump, ndr), e poco dopo che il politico riceve una telefonata, le regole non sono più le stesse. Quante volte dovrebbe succedere nei vostri club prima che il consiglio dica basta. È ora di dire basta". Proprio oggi la Federcalcio mondiale ha chiesto alla giustizia statunitense di respingere la richiesta dell'Uefa di accedere ai documenti relativi al progetto di apertura agli investitori privati FIFA Forward Enterprise (FFE). Secondo la Fifa, la Uefa vorrebbe "influenzare" le elezioni presidenziali previste per l'anno prossimo: "Senza alcun fondamento, la Uefa suggerisce che Infantino abbia cercato di trarre profitto personale. Poco prima delle elezioni della Fifa - prosegue - la Uefa ha presentato questa richiesta e altre tre diffondendo disinformazione riguardo a Infantino. Questa Corte dovrebbe respingere qualsiasi tentativo di influenzare le prossime elezioni presidenziali. Non si può trattare il calcio come semplice prodotto. Nessuna autorità può vendere il calcio. Voglio citare Hans Christian Andersen visto che siamo in Danimarca. Il calcio non ha bisogno di corti o di imperatori. Il calcio non è in vendita, ne ieri, ne oggi, ne domani.", ha concluso.