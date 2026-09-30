Un commissario per arrestare l'Italia che riparte: la guerra a Malagò può mandare all’aria il progetto

Se c ade Malagò, qui viene giù tutto. Lo sussurrano pure a mille e cinquecento chilometri di distanza da Roma dirigenti di diverse estrazioni, uomini e donne coinvolti nelle questioni italiane oppure semplicemente interessati alla vicenda in qualità di partner strategici del nostro calcio. Dopotutto, c'è una storia che altrove rispettano e celebrano, come è stato ribadito ieri a Copenaghen durante l'assemblea della European Football Club (la EFC, ex ECA). «L'Italia è grande e tornerà al massimo livello», è ad esempio il pensiero di Villas Boas del Porto . Francesi, inglesi, spagnoli, tedeschi, persino i danesi: tutti guardano con attenzione a cosa sta avvenendo nel nostro Paese, dove c'è un presidente appena eletto (quasi col 70% dei voti) già a rischio commissariamento per un cavillo legale. «Ma è così grave questa violazione del tesseramento? Un membro Cio deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport?», è il dubbio che una ex dirigente di Serie A ha esposto anche al numero uno dell'Inter, Marotta, il principale sponsor di Malagò a giugno. All'evento hanno partecipato, tra i tanti, anche Luca Percassi dell'Atalanta, Friedkin della Roma, Chiellini della Juve, Ferrari della Fiorentina, Longo del Genoa e Baldissoni del Monza. Gli italiani sono venuti qui con tante domande. Alle quali Ceferin ha risposto in modo netto: questa storia per lui non sta né il cielo né il terra. Ma il presidente Uefa la pensava così pure sulla commissione governativa sui conti dei club, che in porto ci è andata.

La rivoluzione azzurra

L'aria di rivoluzione tira mentre la Nazionale sta ripartendo. I quattro gol dell'Italia in Turchia, dopotutto, sono stati un segnale di speranza. Solo che se salta Malagò, dicevamo, rischia di venire giù tutto. Di sicuro il commissario allontanerebbe il segretario generale (Brunelli) che ha accettato la sua candidatura prima di vederla contestata dalla procura generale e ora dal Coni. Non se la passerebbe bene neppure il ct che sta provando a tirarci fuori dalle sabbie mobili con la forza del gioco, perché l'atto col quale è stato scelto potrebbe non essere più riconosciuto valido dal commissario. Anche qui, c'è chi ha idee differenti.

Italia, i possibili ribaltoni

«Agli italiani piace vivere nel dramma», ha detto Nasser Al-Khelaifi, il qatariota n.1 della EFC che domina il calcio europeo sul campo col Psg e pure nei palazzi. «Se la politica mette piede nel calcio, il calcio è finito», la sua posizione sul caso Italia. Il calcio, insomma, fa scudo, dalle componenti federali ai massimi organismi continentali. Eppure Buonfiglio è deciso a intervenire e ha in mano dei pareri legali molto chiari sulla vicenda. Spoiler: non depongono a favore di Malagò. Il 6 o il 7 ottobre si esprimerà la Giunta. Voti alla mano, il destino del presidente pare segnato. Diciamo che avrebbe bisogno di un ribaltone simile a quello che nel 2013 gli fece vincere le elezioni al Coni contro Pagnozzi. Se cadesse, sarebbero felici diverse anime di un governo che si fingono neutre e disinteressate mentre soffiano da mesi in direzione contraria. «Sta facendo tutto lo sport», sussurrano da Chigi. Omettendo che pure sopra Palazzo H c'è una spada di Damocle. Se non si dovesse procedere, il Coni sarebbe davvero al riparo da ribaltoni?