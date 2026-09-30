La Figc ufficializza le candidature degli stadi per Euro 2032: due esclusi, ci sono 13 città
ROMA - La Federcalcio ha inviato alla Uefa, nei termini previsti, i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite degli Europei di calcio 2032, che saranno organizzati dall'Italia e dalla Turchia: sono 13 le città del nostro Paese coinvolte e 14 gli stadi. Il presidente Figc, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Ceferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria delle 13 sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona) e 14 stadi: Roma concorre infatti con lo Stadio Olimpico e il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, Napoli con lo Stadio Maradona. Restano esclusi, rispetto alle indiscrezioni della vigilia, lo Stadio Flaminio di Roma e il nuovo Stadio del Napoli pianificato da Aurelio De Laurentiis.
I prossimi passaggi: saranno 5 le sedi scelte
La Uefa svolgerà le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi (ad esempio i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media ed i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità). Solo successivamente, la Federazione procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti. "Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in Figc - le parole di Malagò - a testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida. Desidero ringraziare l'Uefa per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a Euro 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale". Saranno 10, in totale, le sedi di Euro 2032: cinque nel nostro Paese e altre cinque in Turchia.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS