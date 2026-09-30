La Figc ufficializza le candidature degli stadi per Euro 2032: due esclusi, ci sono 13 città

ROMA - La Federcalcio ha inviato alla Uefa, nei termini previsti, i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite degli Europei di calcio 2032, che saranno organizzati dall'Italia e dalla Turchia: sono 13 le città del nostro Paese coinvolte e 14 gli stadi. Il presidente Figc, Giovanni Malagò , ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Ceferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria delle 13 sedi ( Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Verona ) e 14 stadi: Roma concorre infatti con lo Stadio Olimpico e il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, Napoli con lo Stadio Maradona. Restano esclusi, rispetto alle indiscrezioni della vigilia , lo Stadio Flaminio di Roma e il nuovo Stadio del Napoli pianificato da Aurelio De Laurentiis.

I prossimi passaggi: saranno 5 le sedi scelte

La Uefa svolgerà le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi (ad esempio i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media ed i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità). Solo successivamente, la Federazione procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti. "Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in Figc - le parole di Malagò - a testimonianza dell'impegno e della partecipazione con cui l'Italia ha risposto a questa sfida. Desidero ringraziare l'Uefa per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a Euro 2032 città e impianti all'altezza di un grande evento internazionale". Saranno 10, in totale, le sedi di Euro 2032: cinque nel nostro Paese e altre cinque in Turchia.