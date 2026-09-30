Infantino scaricato anche dalla sua Svizzera: "Serve maggiore trasparenza"

La Federazione calcistica svizzera ( ASF ) ha deciso di fare un passo indietro rispetto al sostegno che, lo scorso giugno, aveva manifestato nei confronti di Gianni Infantino . Il presidente della Fifa, attualmente unico candidato alle elezioni in programma nel marzo 2027, non può più contare sull'appoggio della federazione del suo paese di origine. La decisione è stata comunicata dall'ASF al termine di "un'attenta valutazione degli sviluppi degli ultimi mesi". Nel motivare la scelta, la federazione ha evidenziato come alcuni recenti episodi abbiano fatto emergere "interrogativi fondamentali" riguardo alla leadership, alla governance, alla trasparenza e alle modalità con cui vengono prese le decisioni all'interno della Fifa.

La richiesta di maggiore trasparenza

Tra gli elementi citati figurano il progetto, poi fallito, che prevedeva l'apertura della Fifa a forti investimenti privati e la vicenda legata alla revoca della squalifica del calciatore statunitense Folarin Balogun nel corso dei Mondiali disputati quest'estate. Nel frattempo, Infantino si trova a Tashkent, in Uzbekistan, dove ha incontrato il presidente Mirziyoyev per discutere anche dell'organizzazione dei prossimi Mondiali Under 20. "L’Associazione Svizzera di Football si aspetta dalla dirigenza della Fifa i più elevati standard in termini di trasparenza, chiarezza e responsabilità istituzionale - ha dichiarato il presidente dell'Associazione Svizzera di Football Peter Knabel - le misure annunciate dalla Fifa nella lettera del 21 settembre rappresentano certamente un segnale importante e possono contribuire a migliorare la situazione. Al tempo stesso, restano aperte questioni fondamentali riguardanti il contesto, le responsabilità e i processi decisionali. Visto che queste non sono state chiarite in modo convincente, non possiamo assumerci la responsabilità di continuare a sostenere la candidatura di Gianni Infantino".

"La decisione non rappresenta un allontanamento dalla collaborazione costruttiva all’interno della Fifa e della comunità calcistica internazionale - prosegue le federcalcio svizzera - In qualità di federazione del paese che ospita le sedi della Fifa e della Uefa, l’Asf è consapevole della propria particolare responsabilità e continuerà a impegnarsi a favore della trasparenza, di strutture credibili e affidabili, di processi decisionali basati sulle regole e del rafforzamento di un calcio internazionale unito e integro"