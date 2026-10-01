Il Mondiale dei club, la visione di Nasser. E intanto in Europa ricavi a 20 miliardi

Se il «re nudo» è Infantino , citando Ceferin e parafrasando lo scrittore danese Andersen, allora il vero imperatore del calcio dev'essere quello vestito in completo scuro come si conviene ai sovrani della modernità. Ma non è più l’abito a far apparire come potente il signor Nasser Al-Khelaifi , l’uomo che ha portato i Mondiali in Qatar e che ora punta ad avere il mondo dentro la sua associazione, la vecchia ECA diventata EFC (European Football Club) per cancellare il passato agnelliano e destinata a trasformarsi presto in World Football Club . Nella sua nuova visione non esistono nemici, almeno all'apparenza. «Cosa penso delle violazioni del City? Perché siete così negativi?», è stato il suo commento ufficiale alla vicenda più calda del momento. L’avversario di sempre adesso è davvero in ginocchio. Nasser però non sta scalando le gerarchie della politica sportiva per vincere solo dei trofei. Lui ha già puntato la sua bussola oltre, probabilmente aderendo alla visione di un mondo federale via via sempre più subalterno a quello dei club, i veri padroni della giostra.

L'eredità di Agnelli e il post Superlega: le idee di Ceferin e Al-Khelaifi

EREDITÀ. Grazie a UC3, la joint venture tra società e Uefa per la gestione dei diritti delle coppe, i ricavi nel prossimo quadriennio sfonderanno il tetto dei 20 miliardi, con un incremento del 40% rispetto al periodo precedente. Il 10%, circa 2 miliardi, sarà destinato al fondo di solidarietà per le realtà che giocano solo i campionati. Per alcuni si tratta di briciole, eppure contribuiscono a consolidare il consenso. L’associazione oggi presieduta da Nasser era quella che Agnelli aveva immaginato come contrappeso a una confederazione europea sempre più ingombrante e soprattutto sempre meno utile per i club. Il progetto Superlega sarà pure sepolto come dimostrano i reintegri di Barcellona e Real, ma le istanze dei “ribelli” sono ormai entrate nelle stanze del potere. «Oggi in tanti hanno capito che le nostre battaglie erano giuste», il pensiero di Laporta, il potente numero uno blaugrana. I club si chiedevano, ad esempio, per quale motivo la fetta più grossa della torta restava a Nyon mentre i protagonisti del gioco dovevano accontentarsi, lasciando sul piatto milioni, pur essendo ormai in grado di organizzarsi da soli le competizioni calcistiche. La Superlega è stata un’esca per una pesca ancora più grossa. La storica sentenza della Corte Ue un invito a procedere con altre modalità. Rivoluzionare i format di Champions, Europa League e Conference, con la possibilità di giocare più partite e quindi guadagnare di più, era un altro grimaldello dei secessionisti. Quelle idee rivoluzionare si sono propagate al punto da cementarsi nelle progettualità dell'establishment.

Al-Khelaifi: "Io erede di Infantino? Non fa per me"

NEL MONDO. In questo scenario l’Uefa punta ancora ad autoconservarsi. Ma la EFC oggi è un partner non più subalterno alla confederazione; i due player giocano alla pari in un sottile equilibrio di forza che si sta già sbilanciando a favore del nuovo. Nel frattempo, Al-Khelaifi ha solo il mondo come orizzonte. «Il mio sogno è arrivare a 1.000 affiliati», dice con fierezza. Oggi è a quota 920 e per sconfinare dovrebbe fare tappa in Asia, in Africa e nelle Americhe, mercati in grande espansione sotto il profilo commerciale. C’è chi lo vede prossimo alla presidenza Fifa come successore di una governance che lui non ha mai formalmente contestato pur sbandierando la sua amicizia con l’Uefa. «Io erede di Infantino? Non fa per me», ha glissato diplomaticamente al termine della due giorni di Copenaghen. Intanto ha chiesto a Ceferin di ricandidarsi per il quarto mandato a Nyon, chissà se tratteggiando in questo modo lo scacchiere politico del prossimo futuro.