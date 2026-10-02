L'Indonesia conquista la finale della Asean Cup tra le proteste: che qualcuno preferisse un'altra finalista?

L' Indonesia ha ottenuto la qualificazione alla finale della Asean Cup , la competizione FIFA che coinvolge le nazionali del Sud-est asiatico. Lo ha fatto grazie al largo successo per 9-2 ottenuto contro il Bangladesh. Nella finale, in programma il 5 ottobre, ci sarà la sfida contro la Tailandia, che ha vinto l'altro raggruppamento.

L'Indonesia protesta, ma conquista la finale

L’Indonesia ha avuto bisogno di una vittoria per 9-2 sul Bangladesh e di 2 gol tra il 6’ e il 7’ di recupero per conquistare la finale della Asean Cup. L’auspicio è che la finale si svolga senza polemiche e contestazioni. Proprio l’Indonesia, infatti, si è sentita penalizzata nel suo percorso, tra la gestione dei minuti di recupero – il primo posto si è giocato al fotofinish e la Malesia stava spuntandola, dopo i 2 gol segnati tra l’87’ e il 93’ – e le contestazioni per una rete annullata e per un’espulsione a sfavore nello scontro diretto con la stessa Malesia. Che qualcuno preferisse un’altra finalista?

Qualificazione arrivata solo nei minuti di recupero

Chi pensa che il successo ottenuto dall'Indonesia sia stato un trionfo, un successo largo verso la finale, si sbaglia. La nazionale nella quale militano pure Audero e l'ex Fiorentina Diks è stata costretta a continuare a segnare per sperare di conquistare l'ultimo atto del torneo, dato che nell'altra gara la Malesia, appaiata in classifica, stava a sua volta dilagando contro Singapore. Per conquistare il pass, infatti, sono stati necessarie le due reti nei minuti di recupero.