Lazio-Juve Stabia: orario e dove vedere in tv l'amichevole a Formello

Dopo aver affrontato l'Arezzo di Bucchi, la squadra di Gattuso sfida un'altra formazione di Serie B, ad una settimana dalla ripresa del campionato
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2 min

Pubblicato il 03.10.2026, 11:41

Amichevole Lazio-Juve StabiaLaziojuve stabia

Ad una settimana dalla ripresa, la Juve Stabia di Pietro De Giorgio è ospite della Lazio di Gennaro Gattuso presso il Training Center di Formello, pronto a fare da cornice all'amichevole odierna. Per i biancocelesti, usciti vittoriosi dal match con l'Arezzo di Bucchi la scorsa settimana, all'orizzonte c'è la sfida con il Monza di Ivan Juric, mentre le vespe sono al terzo test in pochi giorni, dopo aver battuto al "Menti" di Castellammare la formazione del Quarto e la Palmese.

Lazio-Juve Stabia, l'orario dell'amichevole

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 3 ottobre, alle ore 15, quando Lazio e Juve Stabia daranno il via al test in programma sul campo centrale del Training Center S.S. Lazio di Formello. La partita si disputerà a porte chiuse.

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Dove vedere Lazio-Juve Stabia in diretta tv

La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e live su Lazio Style TV, attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste. Radiocronaca disponibile su Lazio Style Radio, ricevibile anche sulla frequenza 89.3 FM.

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Lazio-Juve Stabia, dove vedere l'amichevole in streaming

In occasione del test con la Juve Stabia, la Lazio ha annunciato che la partita sarà visibile attraverso il proprio canale YouTube, su X e tramite l’app ufficiale del club biancoceleste. Diverse, dunque, le alternative gratuite per assistere all’amichevole anche da smartphone, tablet e pc. Inoltre, potrete seguire la webcronaca testuale del test odierno online su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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