Il tesseramento era un requisito essenziale per l'elezione a capo della Figc e Giovanni Malagò non ne era in possesso. Si tratta del parere concesso all'Ansa dai quattro avvocati Franco Gaetano Scoca, Luigi Medugno, Massimo Coccia e Alberto Angeletti . Nelle pagine pervenute al Coni non si parla però di commissariamento come conseguenza diretta e inevitabile: nel testo di Medugno si scrive di "valutazioni doverose" rimesse agli organi di competenza del Coni ma "connotate da margini di discrezionalità delibativa quanto alla ponderazione della gravità delle infrazioni riscontrate". Affinché la Giunta deliberi in tal senso, come da articolo 7 dello Statuto del Coni , servono infatti "gravi violazioni nell'ordinamento sportivo", ossia condotte che violino norme, principi o obblighi fondamentali di tale ordinamento e che siano tali da compromettere in maniera significativa l'autonomia, la regolarità o il corretto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Medugno: "Scelte tecnico-giuridiche"

Su tale gravità ruoterà la questione. Si tratterà, per Medugno, di scelte di "natura strettamente tecnico-giuridica (e giammai politica)" il cui obiettivo sarà valutare se nella vicenda siano ravvisabili "omissioni, negligenze o imperizie" oppure "comportamenti tali da attingere la soglia di una grave violazione dello Statuto e dei Principi fondamentali a esso sovraordinati".

Anche per l'avvocato Scoca "Spetta ai competenti organi del Coni di valutare le conseguenze", per quanto sul merito della questione non ci siano dubbi: "L'elezione del non tesserato è invalida". Tutti e quattro i pareri sono concordi nello schierarsi con la Procura Generale dello sport: all'articolo 29 comma 1 dello Statuto della Federcalcio, la formula "se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura" presuppone un tesseramento vigente comrequisito fondamentale.