L'Argentina a valanga, Lautaro da record: aggancia Aguero e punta Batistuta!

ROMA - Argentina a valanga sul prato dello stadio Monumental, dove la 'Seleccion' di Lionel Scaloni ha travolto con un perentorio 7-0 in amichevole un Burkina Faso ampiamente rimaneggiato , con in campo tanti Under 23 (a causa del boicottaggio dei big in protesta contro la gestione dei compensi) e sbarcato a Buenos Aires appena sei ore prima dell'inizio della partita dopo un volo di undici ore da Casablanca.

Argentina-Burkina Faso 7-0: cronaca, statistiche e tabellino

Argentina a valanga: 7-0 al Burkina Faso

Tanti i calciatori di Serie A in luce nell'Albiceleste. A segno sono infatti andati Lautaro Martinez dell'Inter (gol dell'1-0 per il centravanti dell'Inter dopo il rigore respinto da Guira), Nico Paz del Como e Mastantuono della Fiorentina, con lo score completato dalle reti di Prestianni, Julian Alvarez, Giuliano Simeone e l'autogol di Diallo.

Gol da record per Lautaro Martinez

Una rete da record in particolare quella realizzata da Lautaro Martinez che è arrivato a quota 42 con la maglia dell'Argentina (in 86 presenze), agganciando Sergio Aguero al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori della 'Albiceleste'. Davanti a sé, il capitano dell'Inter ha ora solo Gabriel Batistuta (54 gol) e Lionel Messi (125 reti in 207 presenze con la 'Seleccion').