Bianchedi, voto segreto o palese: tutto sulla Giunta di domani

Appuntamento domani alle 13. I 17 membri della Giunta Coni si chiuderanno nella stanza (o saranno collegati in via telematica) per decidere il futuro della Figc. Anche se non è propriamente così: la Giunta è solo il primo atto, il “bollino” sul futuro della Federcalcio deve metterlo il Consiglio Nazionale successivo (ore 14, salvo rinvii). Saranno loro a votare la proposta della Giunta: 81 membri ma bisogna escludere le federazioni commissariate. Federnuoto regolarmente presente, con Pieri in rappresentanza di Barelli. Ciò non toglie che il passaggio in Giunta sia fondamentale e in queste ultime ore, assieme alla tensione, crescono voci e controvoci su chi può e non può votare. Proviamo a mettere un po’ di paletti: dei 17 membri, uno - il segretario generale Mornati - non vota e questo è assodato.

Bianchedi e il dubbio sul voto

Capitolo Diana Bianchedi, fino a pochi giorni fa capodelegazione della Figc. Può votare o no? Sì, ha tutto il diritto di presentarsi in Giunta e votare (lei come Elisabet Spina). Solo successivamente, nel caso in cui il suo voto risulti decisivo, si può ricorrere impugnando l’atto. Voto segreto o palese: se non è espressamente indicato, il voto è palese. La Giunta prevede proprio questo. Ma è facoltà di uno dei membri della Giunta di chiedere e far votare lo scrutinio segreto. La maggioranza vince e lo statuto del Coni è chiaro (articolo 7 comma 7, per chi ha voglia di andare a scartabellare): le proposte passano con la maggioranza. Uno vale uno, non è previsto - nello statuto proprio non c’è traccia - che il voto del presidente valga doppio in caso di pareggio. Se in Giunta finisce pari, la proposta non passa. Malagò può votare? Teoricamente vale il discorso fatto per Bianchedi ma proprio per evitare successivi ricorsi, in questo caso praticamente certi, dovrebbe astenersi o addirittura uscire dalla stanza. La domanda delle domande: il mancato tesseramento di Malagò è questione talmente grave da dover portare per forza al commissariamento? Qui si apre un mondo. Punto primo, dal punto di vista strettamente legale: il mancato tesseramento è un “vizio” che si deve far valere nei modi e nei tempi previsti dalla legge e questo non è stato fatto.

I sette giorni e il fattore temporale

Nessuno degli aventi diritto si è opposto all’elezione di Malagò entro i sette giorni previsti e il “fattore temporale” ha anche un valore legale. E allora, per estensione, per sostenere che il mancato tesseramento entri nel campo della “grave irregolarità” che porta al commissariamento, domani deve esserci anche altro che non sia soltanto legato a un “vizio” che il tempo ha già sanato, proprio perché nessuno ha detto niente quando avrebbe potuto farlo. La conseguenza di tutto questo è che nessuno sa cosa dirà Buonfiglio (forse, a oggi, neanche lui). Parlerà di commissariamento? Di sicuro i pareri richiesti dal Coni - definiti “granitici” - non lo aiutano, visto che non ne parlano, rimettendo proprio la valutazione al Coni. La formula che userà Buonfiglio sarà il primo snodo di domani. Sarà poi la Giunta stessa ad avanzare una proposta al Consiglio Nazionale che dovrà esprimersi.

Bonfiglio, il passaggio politico e il futuro

Qui ora entriamo nel campo della discrezionalità e proprio per questo tutti potranno votare liberamente in una direzione o in un’altra, senza il timore di conseguenze. Tanto più che, proprio perché ci muoviamo nell’ambito della discrezionalità, ogni valutazione è impugnabile fino al Tar: codice alla mano, infatti, bisogna muoversi nei termini della ragionevolezza e si può chiedere alla giustizia ordinaria di stabilirlo. Restano un paio passaggi politici e la sintesi: Buonfiglio deve dimettersi se la sua proposta viene respinta o magari passa ma con i voti contrari dei suoi vice? Regole alla mano, assolutamente no, in nessuno dei due casi. Certo, sarebbe curioso che, in caso di sconfitta, sia lui a rivolgersi al Tar contro una sua Federazione e contro il suo Consiglio Nazionale. Ma queste sono valutazioni politiche, non tecniche o regolamentari. La sintesi: quella di domani non è la fine, ma l’inizio di una battaglia legale che andrà avanti nel tempo e cambierà il volto dello sport italiano. Sicuramente in peggio.