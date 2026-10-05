Coni-Figc, prende corpo un’ipotesi clamorosa: Malagò commissario. Tutti i retroscena

Un tentativo per far valere il principio della violazione commessa – il mancato tesseramento del presidente – senza però andare allo scontro con Malagò , che voti alla mano è segnalato in rimonta e potrebbe, in caso di vittoria in Giunta con almeno 8 voti, far saltare il banco del Coni portando di conseguenza alla sfiducia di Buonfiglio. Da qui l’esigenza di un compromesso che in queste ore si è strutturato nei seguenti termini: la Figc da commissariare, sì, ma con Malagò commissario . Uno scenario che avrebbe del clamoroso e sarebbe se vogliamo surreale, eppure possibile e mai così concreto.

Malagò commissario, i dettagli

Nel dettaglio, il presidente decadrebbe dal punto di vista formale, ma non avendo responsabilità dirette sull’accaduto (la sua posizione dopotutto è stata archiviata dalla procura generale dello sport) rientrerebbe in scena come figura per condurre di nuovo la federazione alle urne. Così il Coni non perderebbe e Malagò ne uscirebbe comunque tutto intero, tra l'altro rafforzato di una posizione che i suoi fedelissimi in giunta e in consiglio nazionale non hanno mai messo in discussione. A quel punto, l'ex presidente potrebbe tesserarsi e di nuovo scendere in campo per nuove elezioni con i requisiti giusti. Sull’ipotesi alcuni presidenti federali stanno ragionando da giorni. Sono in particolare i “grandi saggi” che da anni vivono da protagonisti le vicende di Palazzo H a insistere su questa strategia. È “la grande sorpresa” di cui parlavamo anche nei giorni scorsi, la carta nascosta che Buonfiglio teneva chiusa a chiave nel cassetto con l’obiettivo di tirarla fuori nel caso in cui le cose avessero preso una piega sgradita. La trattativa sarebbe decollata nel pomeriggio tra una telefonata e l’altra per “contarsi”. C'è stato anche un contatto tra Buonfiglio e Malagò, che si sono dati appuntamento prima del voto per un incontro viso a viso. La riunione potrebbe cementare il patto oppure riaprire vecchie ruggini. Ma questo non sembra più tempo di battaglia.