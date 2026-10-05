Retroscena Under 21: all'Europeo con il sogno Olimpiadi di Los Angeles e la pazza idea Donnarumma

INVIATA A BOLOGNA - L'idea è pazza. E vale più di un sogno. Ma se l'Italia dovesse qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel calcio Gigio Donnarumma vorrebbe partecipare come fuoriquota. E pure capitano, leader, bandiera. Ovviamente è a dir poco prematuro perché l'Italia deve ancora qualificarsi al torneo olimpico e Gigio dovrebbe fare i conti con un calendario a dir poco complesso. Perché l'Europeo di calcio del 2028 (nazionale maggiore), che si disputerà in Inghilterra e Irlanda, termina il 9 luglio. Mentre le Olimpiadi inziano il 14. Se, ad esempio, l'Italia dovesse arrivare in fondo, Donnarumma, che come i suoi compagni ha saputo della qualificazione poco prima di scendere in campo contro la Turchia, avrebbe appena un paio di giorni per volare negli States. Non farebbe la preparazione con i compagni e, forse, se il calendario facesse iniziare prima gli Azzurrini, salterebbe anche la prima partita. Insomma, i se sono tantissimi, forse troppi. Ma il sogno, o l'idea di fare la pazzia, c'è. D'altronde Donnarumma ha detto sì alla chiamata di Baldini dopo il disastro di Zenica. Anzi, è stato lui a dire: "Voglio esserci" e questo nessuno lo ha dimenticato. Da qui a Los Angeles, però, c'è di mezzo un oceano. Reale e metaforico.