Retroscena Under 21: all'Europeo con il sogno Olimpiadi di Los Angeles e la pazza idea Donnarumma
INVIATA A BOLOGNA - L'idea è pazza. E vale più di un sogno. Ma se l'Italia dovesse qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel calcio Gigio Donnarumma vorrebbe partecipare come fuoriquota. E pure capitano, leader, bandiera. Ovviamente è a dir poco prematuro perché l'Italia deve ancora qualificarsi al torneo olimpico e Gigio dovrebbe fare i conti con un calendario a dir poco complesso. Perché l'Europeo di calcio del 2028 (nazionale maggiore), che si disputerà in Inghilterra e Irlanda, termina il 9 luglio. Mentre le Olimpiadi inziano il 14. Se, ad esempio, l'Italia dovesse arrivare in fondo, Donnarumma, che come i suoi compagni ha saputo della qualificazione poco prima di scendere in campo contro la Turchia, avrebbe appena un paio di giorni per volare negli States. Non farebbe la preparazione con i compagni e, forse, se il calendario facesse iniziare prima gli Azzurrini, salterebbe anche la prima partita. Insomma, i se sono tantissimi, forse troppi. Ma il sogno, o l'idea di fare la pazzia, c'è. D'altronde Donnarumma ha detto sì alla chiamata di Baldini dopo il disastro di Zenica. Anzi, è stato lui a dire: "Voglio esserci" e questo nessuno lo ha dimenticato. Da qui a Los Angeles, però, c'è di mezzo un oceano. Reale e metaforico.
Italia Under 21, così si può qualificare ai Giochi di Los Angeles
Ma cosa deve fare l'Italia per qualificarsi ai giochi di Los Angeles? Per prima cosa va detto che ci sono novità importanti rispetto a Parigi: le squadre scendono da 16 a 12. Sarà il contrario per le donne: da 12 a 16. Negli Usa, d'altronde, il soccer femminile è più importante di quello maschile.
Le rose saranno composte da 18 giocatori e al momento sono sicure del pass gli Usa, paese ospitante, e il Messico, che ha raggiunto la finale, contro gli Usa, del Campionato Concacaf Under 20.
L'Europa continuerà ad avere 3 pass: a Parigi le nazionali qualificate erano 4 perché c'era la Francia padrone di casa. Per qualificarsi la strada è una: salire sul podio dell'Europeo di categoria. Andranno negli Usa le prime due e la terza classificata. La strada, quindi, è tutto tranne che in discesa. Ma sognare si può. Soprattutto dopo quanto visto con la Polonia. Baldini si è commosso: ha fatto bene.
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