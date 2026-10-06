Coni-Figc, volano i patti: l’ipotesi Malagò commissario suggerita dai saggi della Giunta

Si sono annusati, sfidati e colpiti, ognuno tentando di erodere il fronte dell’altro tra trattative e pareri legali. Ora potrebbe essere giunto il momento di un patto. Lo scenario è clamoroso ma concretissimo, tanto che stamattina, in un incontro tra Buonfiglio e Malagò , dovrebbe essere cementato: il Coni non vorrebbe indietreggiare sul commissariamento della Federcalcio ritenendo “una grave violazione” la mancanza del tesseramento dell’attuale presidente nel momento in cui si è candidato, ma alla conta dei voti rischia di perdere grazie alla forza delle controargomentazioni di Malagò e alla sua nota abilità diplomatica. Così Buonfiglio, temendo la sfiducia, avrebbe ascoltato qualcuno tra i grandi saggi di Palazzo H, i presidenti più esperti per intenderci, valutando la nomina a commissario straordinario dello stesso Malagò.

Lo scenario rischia di assumere contorni grotteschi. Un presidente eletto con quasi il 70% dei consensi appena tre mesi fa verrebbe infatti allontanato per un cavillo visto che non gli basta essere membro Cio e doveva dimostrare di appartenere a questo mondo legandosi ad esempio a una asd (per poi slegarsi a elezioni avvenute); solo che poi, allo stesso soggetto darebbero il ruolo di dominus della federazione con poteri ancora più ampi nell’immediato col solo obiettivo di arrivare di nuovo alle urne. Anche la grande accusa rappresentata dalla procura generale dello sport ha archiviato la posizione individuale di Malagò, giudicandolo esente da colpe. Tempo perso, insomma.

Malagò, "atterraggio sostenibile": cosa può succedere oggi

STRATEGIE. Dalle parti di Malagò lo considerano un “atterraggio sostenibile”: dopotutto, il presidente rischiava di lasciare il calcio nella sfera d’influenza di una parte del governo che da tempo lo contrasta. Così, invece, oltre a uscirne più forte, lascerebbe l’incombenza di spiegare la ratio della scelta proprio a chi voleva buttarlo giù. Sempre ieri, qualcuno aveva fatto il nome di Bianchedi per il ruolo di commissario, chissà se con l’obiettivo indiretto di allontanarla dal Coni visto il rapporto ormai compromesso con Buonfiglio. Forte di un vento che pare aver cambiato direzione, Malagò potrebbe pure non accettare la via d’uscita e addentrarsi nelle dinamiche (per lui favorevoli) del voto segreto. Al tempo stesso, i suoi nemici vorrebbero sfruttare la situazione per “bruciare” l’ipotesi stessa del patto. Insomma, c’è ancora brace che arde. La riunione di giunta è oggi alle 13, poi la palla passerà al consiglio nazionale. «Sono molto preoccupato, ma spero che tra persone civili si possa trovare una soluzione», l’invito di Petrucci della Federbasket, come sempre un riferimento nella tempesta per i suoi colleghi.

Chi avrà il coraggio di sfidare Malagò?

Prima che lo scenario prendesse corpo, il Coni aveva inviato ai membri di giunta altre trenta pagine a sostegno della tesi del commissario, della quale, è bene ricordare, i giuristi di parte non hanno fatto menzione (o quasi) nei loro interventi. Malagò in serata sarebbe arrivato a contare 7-8 consensi su 16, inclusi quelli di Spina e Bianchedi ai quali nessun organo può impedire di votare per presunto conflitto d’interessi, raggiungendo la soglia necessaria per pareggiare e rendere vano il tentativo di Buonfiglio. «L’auspicio è che si esca decorosamente da questa situazione», la stoccata del ministro Abodi da Pescara, dove in occasione della gara dell’U21 ha incrociato lo sguardo di Gravina, che dopo essersi dimesso disse di sentirsi «un bersaglio del governo» riferendosi soprattutto a lui. Andando al voto tra tre mesi, il mandato del futuro presidente sarebbe ancora più breve, di circa un anno, prima delle nuove elezioni post Olimpiadi di Los Angeles. Chi avrà il coraggio di sfidare Malagò?