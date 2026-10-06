Diretta voto Coni-Figc, è il giorno decisivo: tutti gli aggiornamenti su Malagò e Buonfiglio

Coni-Figc, si va al voto: giornata decisiva . Giovanni Malagò , da presidente della Federcalcio a commissario in regime di commissariamento della stessa Figc. Almeno fino a nuove elezioni. È questo il clamoroso scenario che si profila nella giornata odierna, durante la quale è in programma la riunione di giunta che scioglierà ogni dubbio dopo la querelle per il mancato tesseramento del presidente della Federcalcio. Poi, la palla passerà al consiglio nazionale. Riflettori puntati sulla votazione e anche sulla posizione del numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio . Segui la giornata in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

11:46

Buonfiglio e il consiglio dei "grandi saggi" di Palazzo H

Il Coni non vorrebbe indietreggiare sul commissariamento della Federcalcio ritenendo "una grave violazione" la mancanza del tesseramento dell’attuale presidente nel momento in cui si è candidato, ma alla conta dei voti rischia di perdere grazie alla forza delle controargomentazioni di Malagò e alla sua nota abilità diplomatica. Così Buonfiglio, temendo la sfiducia, avrebbe ascoltato qualcuno tra i grandi saggi di Palazzo H, i presidenti più esperti per intenderci, valutando la nomina a commissario straordinario dello stesso Malagò.

11:42

Malagò commissario, uno scenario dai contorni grotteschi

Lo scenario rischia di assumere contorni grotteschi. Un presidente eletto con quasi il 70% dei consensi appena tre mesi fa verrebbe infatti allontanato per un cavillo visto che non gli basta essere membro Cio e doveva dimostrare di appartenere a questo mondo legandosi ad esempio a una asd (per poi slegarsi a elezioni avvenute); solo che poi, allo stesso soggetto darebbero il ruolo di dominus della federazione con poteri ancora più ampi nell’immediato col solo obiettivo di arrivare di nuovo alle urne. Anche la grande accusa rappresentata dalla procura generale dello sport ha archiviato la posizione individuale di Malagò, giudicandolo esente da colpe. Tempo perso, insomma. CONI-FIGC, VOLANO I PIATTI

11:30

Coni-Figc, il voto e l'ipotesi Malagò commissario: oggi giornata decisiva

Oggi è prevista per le ore 13 la riunione in Giunta, dopo il dibattito scoppiato per il mancato tesseramento del presidente della Federcalcio. Prende quota l'ipotesi di Malagò commissario. Il numero uno della Figc decadrebbe dal punto di vista formale, ma non avendo responsabilità dirette sull’accaduto (la sua posizione dopotutto è stata archiviata dalla procura generale dello sport) rientrerebbe in scena come figura per condurre di nuovo la federazione alle urne. Così il Coni non perderebbe, punendo formalmente la "grave violazione", e Malagò ne uscirebbe comunque tutto intero, nei panni di commissario.

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