Nuova energia per il calcio italiano . È ciò che si respira all'indomani della quarta ed ultima partita di questo ciclo dedicato alla UEFA Nations League , che ha visto l'Italia di Roberto Mancini conquistare 7 punti, di cui sei contro la Turchia di Vincenzo Montella e uno con la Francia di Zinedine Zidane, ad una settimana dal ko interno con il Belgio di van Bommel . Un movimento e una Nazionale che avevano bisogno di ripartire con entusiasmo, idee e risultati, ma soprattutto con qualche volto nuovo. Lo sa bene il direttore Giorgio Perinetti , che sui social ha avuto modo di commentare quanto visto nelle ultime settimane, lanciando subito un messaggio chiaro: "Il futuro del nostro calcio passa da chi ha il coraggio di scommettere sul talento".

Perinetti: "Il futuro dell'Italia passa da chi ha il coraggio di scommettere sul talento"

"Siamo una nazione calcisticamente molto emotiva - ha sottolineato Giorgio Perinetti sul suo account Instagram ufficiale -. Eravamo depressi fino a qualche mese fa, adesso siamo ottimisti. Non dico esageratamente, forse giustamente, perché vediamo che abbiamo del talento che sta crescendo e sta andando nella direzione giusta. Dobbiamo difendere il talento quando è in difficoltà, però abbiamo risorse importanti e l'Under 21 lo sta dimostrando. Non vorrei parlare di mercato, ma di visione, per capire quali sono alcuni dei ragazzi più interessanti che si affacceranno al panorama internazionale con grande profitto, difendendo i colori dell'Italia. Dobbiamo avere pazienza e fiducia".

La top 11 di Giorgio Perinetti

Qui di seguito la top 11 di Giorgio Perinetti, guardando al futuro:

(4-3-3): Lupo (Lecce); Lulli (Roma), Turnone (Fiorentina), Corradi (Juventus), Cacciamani (Torino); Pisilli (Roma), Romano (Cagliari), Dagasso (Venezia); Luongo (Torino), P. Esposito (Inter), Croci (Fiorentina).