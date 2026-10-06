Argentina, Messi si ritira dalla nazionale

Messi, il più vicino a Maradona, oggi chiude con l'Argentina

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni

1 min

Pubblicato il 06.10.2026, 11:56 (Aggiornato il 06.10.2026, 13:09)

Messiargentina

Lionel Messi, la cosa più vicina a Diego Armando Maradona che il calcio ci abbia regalato, chiude oggi con la nazionale argentina. Numeri impressionanti - 207 presenze, 125 gol, 68 assist, un Mondiale -, giocate strepitose, una carriera lunga e vincente, autentico padrone della partita. Diego era esuberanza tecnica, Leo purezza inarrivabile.

Tutte le news
Calcio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS