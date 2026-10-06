Messi, il più vicino a Maradona, oggi chiude con l'Argentina

Lionel Messi, la cosa più vicina a Diego Armando Maradona che il calcio ci abbia regalato, chiude oggi con la nazionale argentina. Numeri impressionanti - 207 presenze, 125 gol, 68 assist, un Mondiale -, giocate strepitose, una carriera lunga e vincente, autentico padrone della partita. Diego era esuberanza tecnica, Leo purezza inarrivabile.