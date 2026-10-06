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Bocciati i ricorsi contro la vendita di San Siro: si sblocca l'iter per il nuovo stadio di Inter e Milan

Il Tar ha archiviato le impugnative dopo aver smontato tutti i punti di contestazione
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1 min

Pubblicato il 06.10.2026, 16:39

San SiroMilanInter

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ha confermato la legittimità della vendita dello stadio Meazza e dei terreni circostanti da parte dell'amministrazione comunale a Inter e Milan.

Archiviati i ricorsi contro la vendita di San Siro: si sblocca l'iter per il nuovo stadio

La decisione raccoglie e archivia definitivamente le cinque impugnative presentate negli ultimi anni, la prima delle quali risalente al 2022,da cittadini e comitati locali contrari all'operazione. I giudici amministrativi hanno smontato tutti e sei i punti di contestazione sollevati.

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Sbloccato per l'iter per la realizzazione del nuovo stadio

Con questo verdetto si sblocca l'iter per la realizzazione del nuovo impianto sportivo delle due società milanesi, che prevede la successiva demolizione dello storico impianto di San Siro.

 

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