Figc, assemblea elettiva Figc a Roma: confermata la data del 14 dicembre

Giovanni Malagò ha lasciato la carica di Presidente della Figc ed è diventato il nuovo Commissario Straordinario della Federazione . Il mandato commissariale (arrivato con il pieno consenso delle istituzioni sportive) porterà a nuove elezioni, che dovranno essere fissate entro il 31 gennaio 2027.

Data e orario dell'Assemblea Federale

Nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, ci sarà la convocazione dell'Assemblea Federale elettiva della Figc. Da fonti di via Allegri si apprende che la data ipotizzata è quella del prossimo14 dicembre. L' appuntamento è fissato alle ore 11, presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Fissato anche l'ordine del giorno: si parlerà dell'elezione del presidente e del nuovo consiglio federale