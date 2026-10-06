Figc, assemblea elettiva Figc a Roma: confermata la data del 14 dicembre
Giovanni Malagò ha lasciato la carica di Presidente della Figc ed è diventato il nuovo Commissario Straordinario della Federazione. Il mandato commissariale (arrivato con il pieno consenso delle istituzioni sportive) porterà a nuove elezioni, che dovranno essere fissate entro il 31 gennaio 2027.
Data e orario dell'Assemblea Federale
Nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, ci sarà la convocazione dell'Assemblea Federale elettiva della Figc. Da fonti di via Allegri si apprende che la data ipotizzata è quella del prossimo14 dicembre. L' appuntamento è fissato alle ore 11, presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Fissato anche l'ordine del giorno: si parlerà dell'elezione del presidente e del nuovo consiglio federale
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