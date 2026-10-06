Cristiano Ronaldo svela tutta la verità e apre al ritorno con il Portogallo: "Ecco cosa è successo con Jorge Jesus"

"Come promesso, ho deciso di raccontare, in prima persona e direttamente, le circostanze che hanno caratterizzato la fase finale del processo di selezione". Così inizia la lunghissima lettera scritta da Cristiano Ronaldo sul caso Jorge Jesus, nato quando nella sfida di Nations League contro la Norvegia CR7 è rimasto in panchina per tutta la partita. Ronaldo, invece di festeggiare con i compagni la vittoria, è andato direttamente negli spogliatoi, saltando poi anche degli allenamenti al punto che il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato d'urgenza a Copenaghen. Alla vigilia della Danimarca Jesus ha annunciato in conferenza stampa che avrebbe giocato titolare Gonçalo Ramos e Ronaldo ha lasciato da solo lo stadio mentre i compagni si allenavano, abbandonando il ritiro. L'opinione pubblica si è schierata con CR7, con cartelloni a Lisbona che accusano il ct di aver mancato di sensibilità nella gestione del capitano, che ha spiegato tutta la situazione.

Ronaldo racconta tutto sul caso Jorge Jesus

Ronaldo ha rivelato di avere già pronta la lettera che renderà pubblica quando lascerà la nazionale portoghese: "Dopo i Mondiali del 2026, ho preparato una lettera per il popolo portoghese, che conservo ancora, con le parole che voglio rivolgere loro quando lascerò definitivamente la nostra squadra". CR7 scrisse tutto dopo l'eliminazione agli ottavi del Mondiale contro la Spagna: "Al termine della competizione, proprio sul volo di ritorno dagli Stati Uniti, il Presidente della Federazione mi chiese e insistette affinché riconsiderassi la mia decisione di andarmene, perché la FPF voleva che rimanessi". Ronaldo ammette anche di essere stato coinvolto nella scelta del successore di Martinez sulla panchina del Portogallo: "Poco dopo, mi chiese un parere sul nome dell'allenatore in carica, che stava prendendo in considerazione, insieme ad altri nomi che non mi rivelò. Ho risposto al Presidente della Federazione che, a mio parere, sarebbe stata la scelta giusta. Pertanto, il giorno della presentazione dell'attuale allenatore, ero sinceramente contento della scelta. È stata la decisione giusta, come dimostrano i risultati".

"Volevo Jorge Jesus al Portogallo, mi disse che ero fondamentale"

Dunque Cristiano Ronaldo ha sempre approvato la scelta di Jorge Jesus, che lo conosceva già bene avendolo allenato all'Al Nassr: "Qualche giorno dopo ho ricevuto la prima telefonata dal nuovo allenatore della nazionale, il quale mi diceva che gli sarebbe piaciuto incontrarmi di persona. Ho accettato e abbiamo fissato l'incontro per la fine delle mie vacanze. Ci siamo incontrati alla City of Football, dove la mia squadra stava svolgendo il ritiro pre-campionato". Un dettaglio non da poco che si nota subito è che Cristiano Ronaldo, per tutta la lunghissima lettera, non nomina mai per nome il ct Jorge Jesus: "Quel giorno l'allenatore mi disse che contava su di me e che la mia presenza era fondamentale per il suo progetto. Mi presentò subito un piano per la mia partecipazione. Mi disse che avrei giocato la prima e l'ultima partita e che, per motivi di gestione fisica, avrebbe sempre effettuato tre o quattro sostituzioni a partita". Dunque, stando al piano rivelato da Ronaldo, avrebbe dovuto giocare le sfide di Nations League contro il Galles e contro la Norvegia, saltando l'andata contro Haaland e compagni e la sfida contro la Danimarca.

Il piano tra Jorge Jesus e Ronaldo per la Nations League

Ronaldo prosegue nel racconto: "All'epoca, mi suggerì di non partire con la nazionale per la Norvegia e la Danimarca. Propose che giocassi la prima partita e rimanessi in Portogallo, per poi ricongiungermi alla squadra prima della partita a Porto. Ho rifiutato immediatamente questa offerta. Mi sembrava ovvio che non potessi accettarla. Non giocare nelle partite all'estero non significava che avrei smesso di essere il capitano della nostra squadra. Questo privilegio di rimanere in Portogallo non sarebbe stato un buon esempio. Il selezionatore alla fine ha concordato con la mia analisi". A questo punto della lettera entra in gioco Simão Coutinho, direttore sportivo dell'Al Nassr dal luglio 2025: "A questa conversazione ha partecipato Simão Coutinho, direttore sportivo dell'Al Nassr, la persona a cui l'attuale allenatore faceva riferimento durante la scorsa stagione e uno dei responsabili del suo ingaggio da parte del club nel 2025. Alla vigilia del ritiro, l'allenatore è venuto a casa mia a Lisbona per un altro colloquio, su sua richiesta".