Leo Messi, è stato bellissimo: un gol, due assist, un palo e tanti brividi. Così il re ha detto addio all'Argentina

Sono le 22.27 orario di Buenos Aires (le 3.27 in Italia) quando Leo Messi saluta per sempre la nazionale argentina. È il mito che si fa storia, l'addio più triste e orgoglioso. Perché sì, che orgoglio aver visto tutta la carriera del re. Non ce ne vogliano Miami, gli States e David Beckham, ma l'ultimo davvero tango di Messi non può che essere questo. A casa sua, al Monumental, pieno come se non ci fosse un domani. Perché forse un domani non c'è, quando a salutare è il più forte giocatore dell'era moderna .

Cosa è successo nell'ultima partita di Messi con l'Argentina

Degli ultimi 30 anni, praticamente. Il Benin è sconfitto tre a zero, se mai interessasse a qualcuno, e la gloria se la prendono Otamendi, Nico Paz e, soprattutto,Tamimou Ouorou che atterra Giay e regala all'Argentina un calcio di rigore. Il mondo, mica solo Buenos Aires, non aspettava altro. Messi va sul pallone e realizza un rigore perfetto che chiude come meglio non avrebbe potuto una storia magica. Duecento otto partite, 126 gol, 66 assist, 21 gol Mondiali, 138 presenze da capitano, una coppa del Mondo e due coppe America, per citare qualche numero.

Scaloni, che piange dall'inizio alla fine, non lo toglie per la pur giusta standing ovation. Lo lascia in campo 94' di vento - tantissimo - lacrime, sorrisi e batticuore. Una fascia che un po' gli da fastidio e la mette e rimette tante volte sul braccio, un pallone da portare a casa, l'arbitro che gli regala i cartellini e gli avversari che vogliono solo abbracciarlo, toccarlo, stringergli la mano. Qualche giocata che va oltre il tempo e la pressione e sì, ci ricorda che privilegio è stato. La moglie Antonela e la mamma Celia in tribuna, i figli Thiago, Mateo e Ciro prima in campo con lui e poi in tribuna, il padre Jorge, scomparso due mesi fa, lassù, in cielo, a godersi lo spettacolo. In quello stesso cielo, a fine partita, uno spettacolo incredibile di droni e luci piazza sul Monumental la sua maglia numero 10 e quel piede così immacolato che tutti abbiamo amato. C'è poi la coppa del Mondo, il grande sogno e il grande incubo, che nel 2022 ha cambiato tutto e l'ha davvero reso immortale.

La festa post partita di Messi: uno stadio in lacrime

Più dei gol, degli assist, delle due coppe America, dei palloni d'oro e dei trofei con i club: Messi voleva il Mondiale. Doveva e voleva vincerla e quando c'è riuscito è come se tutto fosse andato a posto. Con lui i compagni e gli amici di una vita, gli stessi che mentre il Monumental era in lacrime lo hanno fatto ridere. Chissà cosa gli avranno detto i fidi scudieri De Paul e Paredes per strappargli una risata così di gusto. Tant'è, bravi loro a spezzare la liturgia prima della canzone "Brindis", di Soledad Pastorutti, che Messi adora. È il momento di prendere il microfono e parlare. E allora sì, è davvero la fine. Non del calcio di Messi, perché il numero 10 continuerà ancora a giocare, ma della storia d’amore più lunga e tormentata della sua carriera: quella con la maglia dell’Argentina. Dal ragazzo di Rosario che partì per Barcellona al capitano che ha alzato la Coppa del Mondo, passando per le sconfitte, le critiche, le lacrime e quella notte di Doha che ha riscritto per sempre la sua storia. Ora resta soltanto il ricordo. Al Monumental, tra cori, bandiere e lacrime, Messi si è tolto la sua seconda pelle. E forse il modo migliore per dirgli addio è proprio questo: non chiedersi cosa verrà dopo, ma fermarsi un momento e rendersi conto di essere stati fortunati. Perché giocatori così non si sostituiscono. Si raccontano. Grazie, Leo. Per tutto.