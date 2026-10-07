Torquati: «Servono percorsi di formazione qualificata per tutelare gli atleti anche nel dilettantismo»

"Non possiamo accettare che un bambino che pratica sport debba restare a casa per due o tre mesi dopo un piccolo infortunio perché la società dilettantistica non dispone di figure adeguatamente formate per assisterlo. È un problema diffuso di cultura e conoscenza, sul quale dobbiamo intervenire". Lo ha dichiarato Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport, intervenendo in Campidoglio al convegno “Sport di Diritto - Novità legislative e prospettive di crescita”, al quale hanno partecipato, fra gli altri, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. "Nel calcio professionistico la salute degli atleti è affidata a staff altamente qualificati. Anche il mondo dilettantistico ha bisogno di competenze e attenzione: prenderci cura della base è una parte essenziale del nostro ruolo", ha aggiunto Torquati. "La nostra Federazione sta crescendo e ora chiediamo alle istituzioni e alla politica un sostegno concreto per avviare percorsi di formazione qualificata per gli operatori", ha concluso.