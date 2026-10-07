Pedro annuncia il ritiro: "Grazie calcio per avermi reso così felice. L'Italia mi ha toccato il cuore"

Pedro si ritira ufficialmente dal calcio giocato . La decisione era nell'aria quando lo scorso giugno è arrivata la naturale scadenza del suo contratto con la Lazio . Lo spagnolo lascia il campo come uno dei calciatori più titolati nella storia del calcio spagnolo, e lo fa con un video emozionante sui social. Pedro è tornato al Camp Nou , dove ha scritto una pagina importante nella storia del calcio recente, con Messi, Guardiola e il Barcellona più forte di sempre. Le immagini degli inizi a Tenerife , i trofei vinti con il Barça portati sul terreno del Camp Nou, la finale del Mondiale con la Spagna, poi i video delle migliori giocate con il Chelsea e con la Lazio . Nei commenti i tanti messaggi di ex compagni e amici: da Xavi a Keita Balde , da Luis Alberto a Zappacosta e Castellanos .

Pedro si ritira dal calcio giocato: il video emozionante

Nella descrizione del post scrive così: "Sento che è arrivato il momento. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Me ne vado orgoglioso di aver realizzato il mio sogno e di tutte le persone che mi sono state accanto per renderlo possibile. Grazie, calcio, per avermi reso così felice". Mentre nel video, Pedro esordisce dicendo: "Ancora oggi ricordo il frastuono, migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent'anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno sono entrato in un campo da calcio e ho aperto le porte a un'altra vita. In quel momento era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo".