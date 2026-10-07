Pedro annuncia il ritiro: "Grazie calcio per avermi reso così felice. L'Italia mi ha toccato il cuore"

Lo spagnolo ha reso nota la decisione sui social con un video emozionante al Camp Nou, ricordo speciale per la Lazio: ecco cosa ha detto
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Pubblicato il 07.10.2026, 13:18

PedroLazio

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Pedro si ritira ufficialmente dal calcio giocato. La decisione era nell'aria quando lo scorso giugno è arrivata la naturale scadenza del suo contratto con la Lazio. Lo spagnolo lascia il campo come uno dei calciatori più titolati nella storia del calcio spagnolo, e lo fa con un video emozionante sui social. Pedro è tornato al Camp Nou, dove ha scritto una pagina importante nella storia del calcio recente, con Messi, Guardiola e il Barcellona più forte di sempre. Le immagini degli inizi a Tenerife, i trofei vinti con il Barça portati sul terreno del Camp Nou, la finale del Mondiale con la Spagna, poi i video delle migliori giocate con il Chelsea e con la Lazio. Nei commenti i tanti messaggi di ex compagni e amici: da Xavi a Keita Balde, da Luis Alberto a Zappacosta e Castellanos.

 

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Pedro si ritira dal calcio giocato: il video emozionante

Nella descrizione del post scrive così: "Sento che è arrivato il momento. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Me ne vado orgoglioso di aver realizzato il mio sogno e di tutte le persone che mi sono state accanto per renderlo possibile. Grazie, calcio, per avermi reso così felice". Mentre nel video, Pedro esordisce dicendo: "Ancora oggi ricordo il frastuono, migliaia di persone sugli spalti e un ragazzo di vent'anni di Tenerife che aspettava a bordo campo, proprio qui. Quel giorno sono entrato in un campo da calcio e ho aperto le porte a un'altra vita. In quel momento era impossibile immaginare cosa sarebbe successo dopo".

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