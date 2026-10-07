"Montella a un passo dall'esonero dalla Turchia: si lavora per la buonauscita"

Sembra che le prime quattro partite della Nations League siano state decisive per il futuro di Vincenzo Montella . Stando a quanto riportato dalla stampa turca, specialmente dal portale locale Milliyet, la Turchia ha deciso di esonerare l'allenatore italiano . L'esonero arrriverebbe nonostante le parti abbiano rinnovato il contratto lo scorso anno fino al 2028 con un ingaggio da 2,2 milioni di euro l'anno. Secondo il Milliyet, al momento Montella e la Turchia starebbero lavorando per la buonauscita che spetterà all'allenatore: le cifre si aggirano attorno ai 915mila euro . Dunque, con ogni probabilità, quella del Dall'Ara sarà l'ultima sfida di Montella da ct della Turchia.

Turchia, Montella verso l'esonero: il ritorno ai Mondiali e il disastro in Nations League

L'esonero di Montella arriva dopo la pioggia di critiche che lo ha sommerso nelle ultime settimane. Le quattro sconfitte nelle prime partite della Nations League contro Francia, Turchia e due volte contro l'Italia hanno acceso gli animi dei tifosi, arrivando fino ai vertici del calcio turco che hanno deciso di esonerare l'allenatore. La Turchia era alla prima avventura della Lega A della Nations League dopo la promozione conquistata nell'edizione precedente ed era reduce dal ritorno ai Mondiali dopo 24 anni.

In Nord America l'esperienza è stato tutt'altro che positiva, e le scorie si sono trascinate fino alle sfide di Nations League, dove Montella ha dovuto fare a meno di due pilastri della nazionale, Yildiz e Chalanoglu. Sotto la guida di Montella, la Turchia ha collezionato 21 vittorie, 14 sconfitte e 5 pareggi in 40 partite.