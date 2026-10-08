Da CR7 a Messi, a Modric e Djokovic: l’età non è uguale per tutti

C’è una cattiveria nuova , molto contemporanea, irrazionale e perversa come tutte le cattiverie. C’è un manifesto politico che diventa manifesto esistenziale e coincide con la bruttezza interiore di chi lo ha disegnato. C’è una sentenza che come in certi tribunali dei paesi canaglia finge di giudicarti in modo equanime e in realtà ti ha già condannato.

I vecchi, sportivi o meno che siano stati, vanno eliminati. È una pulsione naturale, è sempre accaduto, ma con chi è stato osannato assume forme nuove. Forse perché la religione universale è l’invidia o forse soltanto perché immersi in una frustrazione perpetua niente ci dà sollievo come la caduta altrui. Consolazioni effimere.

Nella mia memoria quando i campioni incanutivano il mio giudizio nei loro confronti si riempiva di tenerezza. La provai persino per un gigante di antipatia e talento come Jimmy Connors che pure in giovinezza aveva saputo rendersi detestabile come nessuno eppure, stanco e invecchiato, sulla soglia dei 42, in debito d’ossigeno alla conclusione di ogni punto, era diventato ai miei occhi adorabile o giù di lì.

Altri tempi. Altra aria. Altro ossigeno. Dicono che la vecchiaia è l’età del tramonto, ma ci sono tramonti che tutti si fermano a guardare. Non è mia: la trovo bellissima.

Non so perché ai vecchi si voglia far pagare l’anagrafe e non li si accompagni con onore alla seconda vita. Non so perché nei confronti degli sportivi - la categoria che forse più di tutte si ritrova a vivere un’esistenza spezzata in due - si sia così spiacevoli: pronti a dimenticare le magie con l’ansia di dar loro un calcio in culo. Ma tant’è.

A me i vecchi all’ultimo tango piacevano come nessuno. Mi fermavo a vedere Baggio a Brescia e la presi malissimo quando Trapattoni non lo portò in Giappone dopo averglielo promesso. E non mi perdevo una partita della Roma quando Totti vicino ai quaranta era in campo. Messi e Cristiano giocano ancora un altro sport, come Modric che non terrà i 90 minuti, ma il pallone quando lo tocca suona.

Largo ai giovani, certo, lo pretende il raziocinio, il tempo, il progresso e anche la demagogia. Ma Messi, Cristiano e Modric e Djokovic non possono essere considerati alla stregua di tanti over 30 che tolgono spazio ai ragazzi, perché loro sono altro. Quando scrivo che continuo a considerare Maradona più grande di Leo Messi mi arriva di tutto e non sono belle cose: soprattutto da chi non ha mai visto Diego dal vivo, ma si è limitato a guardarlo in tv che è come osservare due che fanno all’amore. Pochissimo gusto, poca verità. Solo voglia di sputare in faccia a come eravamo felici, ai nostri sogni smarriti, alle nostre aspirazioni tradite, alla nostra poesia dimenticata tra una rabona e un’invenzione. Peccato. Più volgare di uno sputo non esiste niente.