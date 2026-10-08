I 27 giorni di Malagò: il piano del commissario dalla politica agli stadi

ROMA - «Non ha perso nessuno, tranne la federazione», sussurrano da Via Allegri il giorno dopo il commissariamento. Dentro al palazzo lo sanno che qui non è come nel Gattopardo, dove tutto cambia per non cambiare. La voce del popolo parla di ennesima storia all’italiana e ieri si è espresso anche il presidente della Federtennis Binaghi: «È la prima volta che vedo una cosa del genere, oggi il Coni vale molto meno». In effetti Malagò che commissaria Malagò in attesa del ritorno di Malagò potrebbe far pensare questo, ma in realtà le conseguenze della scelta del Coni non saranno banali. Peseranno soprattutto sull’asse federale, azzerato nella sua dimensione politica (il consiglio federale, quelli che stavano con Gravina e poi sono stati rieletti con Malagò: tutti decaduti) e destinato a passare da uno stravolgimento strutturale. Malagò potrebbe sostituire ad esempio il segretario generale, Marco Brunelli, che per la vicenda del tesseramento mancante rischia di pagare il prezzo più alto (l’unico) pur avendo adottato una prassi consolidata all’interno del calcio, cioè l’accettazione di una candidatura corredata dall’accreditamento di una componente. Per Palazzo H è stata una violazione talmente grave da annullare le elezioni: nel compromesso che Buonfiglio si è trovato costretto a proporre per non scivolare, almeno questo concetto è passato. Il fatto che poi la scelta sull’uomo della transizione sia ricaduta su Malagò, come spiegavamo ieri, è figlia di due questioni: la prima è che lo stesso Malagò stava per ribaltare la giunta con la forza dei voti, la seconda risiede in quei pareri legali che contestavano sia il commissariamento sia la questione del tesseramento, convincenti al punto da far sorgere parecchi dubbi negli uomini e nelle donne chiamati a votare. Malagò ieri era a Berlino per il Top Executive Programme dell’Uefa, la riunione dei presidenti e dei segretari generali delle federazioni, mentre Brunelli si trovava a Roma. Le elezioni sono state già fissate al 14 dicembre sia per dare un segnale di serietà sia per dissuadere altri eventuali pretendenti. Malagò avrebbe avuto tempo fino al 31 di gennaio per convocarle, però ha scelto la prima data utile, garantendo i 40 giorni canonici prima del voto come termine per la presentazione delle candidature. Ci sarà tempo entro il 4 novembre. Tradotto: in 27 giorni a partire da oggi i giochi saranno fatti. Inevitabilmente la campagna elettorale è già cominciata. Anche se il fronte degli oppositori, non così corposo all’ultima tornata, non avrà tempo per organizzarsi e forse neppure la voglia, visto che in palio ci sarà un mandato brevissimo (1 anno e 8 mesi o giù di lì) e la vera partita per il futuro sarà quella del quadriennio successivo ai Giochi di Los Angeles.