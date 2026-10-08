Elezioni Aia, l’ombra-Zappi sulle macerie: tre candidati, sabato le urne

Sulle prossime elezioni dell’AIA si allunga l’ombra di chi, uscito dall’alveo della giustizia sportiva - d’altronde, parliamo di arbitri, no? - ha deciso di proseguire la sua battaglia al TAR. La notizia: ieri mattina l’ex presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, condannato dal Tribunale Federale Nazionale, dalla Corte Federale di Appello (giustizia interna alla Figc) e dalla Corte di Giustizia presso il Coni (la Cassazione dello Sport) a 13 mesi di squalifica per «indebite pressioni» nei confronti di Ciampi e e Pizzi per favorire l’ascesa di Orsato (oggi designatore della CAN A), decaduto quale presidente ma ancora Arbitro Benemerito (cosa non prevista dai regolamenti dell’AIA stessa, chi riceve squalifiche oltre i 12 mesi decade anche dalla carica di benemerito), ebbene, Antonio Zappi ha discusso il suo ricorso presso il TAR del Lazio, chiedendo la sospensione cautelare prima di entrare nel merito (e nel caso se ne parlerà ad inizio 2027). Oggi la decisione che in linea teorica potrebbe stoppare il percorso elettorale, già avviato. In questo caso - ennesimo scenario che getterebbe l’Aia ancor più in basso di come è caduta - non si potrebbero svolgere le elezioni, in attesa della decisione definitiva (a chi pensa sia finita, ricordiamo che poi c’è pure il Consiglio di Stato, senza andare a Berlino). Ennesima paralisi, ingestibile. E chissà che stavolta da commissario (e non da presidente neo eletto) Malagò non decida di metterci mano. Meglio concentrarsi sui tre candidati che guideranno (forse) l’AIA per il prossimo anno e mezzo (o poco più). Un tempo breve per un malato in codice rosso. Si sfidano, in rigoroso ordine alfabetico: Francesco Massini (attuale “reggente” dell’AIA, visto che era il vicario di Zappi), Carlo Pacifici (è stato presidente fino all’avvento di Zappi, raccogliendo l’AIA che Trentalange ha lasciato dopo il caso-d’Onofrio), Narciso Pisacreta (ex vice presidente di Nicchi). A voi.