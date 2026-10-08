Zappi, il Tar respinge la richiesta di sospensiva: le elezioni Aia si faranno sabato

La richiesta di sospensione cautelare prima di entrare nel merito (e nel caso se ne parlerà ad inizio 2027) di Antonio Zappi è stata respinta dal TAR del Lazio . Le prossime elezioni dell’AIA si svolgeranno quindi il 10. Ieri mattina l’ex presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi , condannato dal Tribunale Federale Nazionale, dalla Corte Federale di Appello (giustizia interna alla Figc) e dalla Corte di Giustizia presso il Coni (la Cassazione dello Sport) a 13 mesi di squalifica per «indebite pressioni» nei confronti di Ciampi e e Pizzi per favorire l’ascesa di Orsato (oggi designatore della CAN A), decaduto quale presidente ma ancora Arbitro Benemerito (cosa non prevista dai regolamenti dell’AIA stessa, chi riceve squalifiche oltre i 12 mesi decade anche dalla carica di benemerito), aveva discusso il suo ricorso presso il TAR del Lazio.

Zappi, il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare: elezioni AIA il 10 ottobre

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dall'ex presidente dell'Aia Antonio Zappi, che mirava a bloccare il percorso elettorale dell'Associazione Italiana Arbitri. La giustizia amministrativa era chiamata a pronunciarsi in via d'urgenza sull'efficacia delle sanzioni sportive subite dal dirigente, che ne avevano determinato la decadenza dalla carica. Dunque, le elezioni Aia, con l'assemblea in programma il prossimo 10 ottobre, si possono svolgere regolarmente. Lo scorso gennaio, il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto a Zappi una squalifica di 13 mesi per pressioni indebite sui designatori delle commissioni arbitrali di Serie C e D affinché rassegnassero le dimissioni. La sanzione è stata successivamente confermata sia dalla Corte Federale d'Appello a febbraio, sia in via definitiva dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il 28 aprile 2026, decretando la sua ufficiale decadenza da presidente Aia.