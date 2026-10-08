Borini dice addio al calcio giocato: la commovente lettera dell'ex Roma e Milan

Ora è ufficiale: Fabio Borini appende gli scarpini al chiodo . L'ex attaccante di Roma e Milan ha scelto di dire addio al calcio giocato dopo aver chiuso la sua parentesi al Salford. Un viaggio lungo 16 anni, partito da Londra (sponda Chelsea ) e ripercorso sui social attraverso un messaggio emozionante , che ha richiamato l'attenzione di tantissimi amici ed ex compagni, nonché delle moltissime squadre in cui ha militato in carriera. L'abbraccio più grande è arrivato dal Sunderland , club con il quale ha collezionato 93 presenze, 17 gol e 5 assist.

Borini lascia il calcio giocato: "È iniziato tutto da un volo"

Fabio Borini ha annunciato così l'addio al calcio giocato sul suo account Instagram ufficiale: "È iniziato tutto da un volo. Quando avevo 16 anni. Un volo passato interamente con le lacrime agli occhi per iniziare il viaggio della mia carriera senza una vera destinazione al di fuori dei miei sogni da realizzare. Da quel giorno ho iniziato a costruire me stesso non sapendo cosa ne sarebbe stato di quel bambino dalla mentalità forte. Ho iniziato a costruire i miei sogni nella testa e ho finito per trasformarli nella mia realtà. La stessa realtà che oggi cambierà per sempre. La realtà che ha scolpito il mio passato, presente e futuro. Oggi come quel giorno seduto sull'aereo per Londra sento le stesse emozioni per quello che sarà di me".

Sentimenti contrastanti in un momento così speciale: "Paura. Felicità. Coraggio. Incertezza. Sogni. Successo. Passione. Sacrifici. Mi sento di ringraziare quel bambino che non ha mai smesso di crederci. Quel uomo che adesso continuerà a credere alla prossima opportunità, senza il pallone tra i piedi, sempre. GRAZIE. GRAZIE CALCIO".