Ceferin si ricandida a furor di popolo: "Mantenere unito il calcio europeo"

Aleksander Ceferin fa marcia indietro. Ci sarà ancora lui, infatti, il prossimo 22 aprile 2027 , come candidato per la presidenza della Uefa . L'annuncio ufficiale è arrivato a margine del Tep di Berlino e segue la richiesta di tutte le 55 federazioni nazionali presenti, che gli avevano chiesto di tornare sulla sua decisione di defilarsi.

"La mia missione, mantenere unito il calcio europeo"

Dopo il comunicato ufficiale della Uefa, è stato lo stesso Ceferin a confermare la sua intenzione di presentarsi per la rielezione in occasione del 51/o congresso della Uefa che si terrà ad Astana il 22 aprile prossimo: "Desidero ringraziare le federazioni nazionali per la fiducia accordatami - ha detto lo sloveno -. Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e le abbiamo superate come una squadra unita. C'è ancora molto lavoro importante da fare e per questo ho accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rafforzare il nostro sport e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione".