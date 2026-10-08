La madre di Cristiano Ronaldo: "Lo hanno fatto uscire dalla porta secondaria. Gli ho detto di stare calmo"

La madre di Cristiano Ronaldo: "È stato uno shock"

"Mi sento triste, è normale. È stato uno shock, mio figlio poteva uscire dalla porta principale e invece è uscito dalla porta secondaria, ma non importa, Dio si occuperà di tutto...". Dolores ha ammesso di aver anche versato qualche lacrima: "Ho pianto un pochino. Fa bene anche questo, per liberarsi. Dobbiamo superare questa situazione".

"Mio filgio ero del Portogallo. Non gli stanno dando il valore che meriterebbe"

La madre di CR7 ha poi raccontato di aver parlato con il figlio dopo la scelta del figlio di lasciare il ritiro della nazionale lusitana: "Mi ha detto: "Mamma, non preoccuparti, dirò la verità quando saremo tutti insieme". E io ho risposto: "Ok, figlio mio, supera questa situazione". E basta, è stato così. Gli ho detto di stare calmo, ma insomma, la sua testa lo ha portato a fare quello che ha fatto. Vedremo. Gli ho dato tutto il mio sostegno, non è servito. Ma non importa, ha dato tantissimo al Portogallo, quindi lui è sempre lì. È sempre stato l'eroe del Portogallo. Non gli stanno dando il valore che meriterebbe".