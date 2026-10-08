Kroos è pronto a un nuovo inizio: la decisione a due anni dal ritiro dal calcio giocato

Toni Kroos sarebbe pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. A due anni dal ritiro dal calcio giocato, stando a quanto riferisce Foot Mercato l'ex centrocampista del Real Madrid "desidera intraprendere la carriera di allenatore e ha avviato le pratiche con la Federazione calcistica spagnola per iscriversi a un corso per allenatori ex professionisti".