Kroos è pronto a un nuovo inizio: la decisione a due anni dal ritiro dal calcio giocato
Toni Kroos sarebbe pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. A due anni dal ritiro dal calcio giocato, stando a quanto riferisce Foot Mercato l'ex centrocampista del Real Madrid "desidera intraprendere la carriera di allenatore e ha avviato le pratiche con la Federazione calcistica spagnola per iscriversi a un corso per allenatori ex professionisti".
Kroos possiede già una licenza per allenare fino alla terza serie del calcio spagnolo
Kroos, oggi 36enne, possiede già un diploma da allenatore che gli consente di lavorare fino al terza serie del calcio spagnolo, ma non è ancora in possesso della licenza necessaria per allenare una squadra di prima divisione: "Punta quindi a prendere parte al corso per allenatori previsto per la stagione 2027/2028, che dovrebbe permettergli di ottenere la licenza UEFA A e proseguire il suo percorso di crescita verso i massimi livelli".
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