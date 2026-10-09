Gianluca Rocchi nuovo opinionista di Dazn: l'ex arbitro esordirà per Cagliari-Juve

Gianluca Rocchi entra a far parte della squadra degli opinionisti di DAZN . L'ex arbitro, nonché Responsabile della CAN per Serie A e B fino allo scorso aprile, ha accettato la proposta dell'azienda che detiene i diritti televisivi della Serie A 2026/27 e arricchirà il dibattito con analisi, commenti e approfondimenti sui protagonisti scesi in campo, sui principali temi del campionato e sulle dinamiche che animano ogni giornata di campionato. Sarà tra i protagonisti fissi di "Fuoriclasse - powered by Haier", lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta .

Gianluca Rocchi nuovo talent di DAZN: esordio in tv nella serata di Cagliari-Juve

Il fischietto toscano, che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, farà il suo esordio su DAZN nella serata di Cagliari-Juventus, sfida in programma alle ore 20:45 all'Unipol Domus. In studio, al fianco dell'ex arbitro, ci saranno Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi, oltre alla padrona di casa Diletta Leotta.

Rocchi: "Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove"

Queste le prime parole di Gianluca Rocchi a margine dell'annuncio di DAZN: "Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, - ha aggiunto l'ex Responsabile della CAN - accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali".