Sapete quanto è costato il caos Coni-Figc-Malagò? Un milione di euro tra pareri illustri, affitto delle sale, pasti e varie...

Parti dalle elezioni, commissaria dopo tre mesi col presidente che le aveva vinte, rivota probabilmente con un solo candidato (il commissario ex presidente) e affidagli un mandato che durerà meno di due anni per ritornare subito dopo alle urne. Al netto delle norme, che il Coni ha tenuto a ribadire con la scelta di due giorni fa («altrimenti gli 81 partecipanti del consiglio si sentivano legittimati a fare come volevano», parola di Buonfiglio, che prima del patto aveva scritto ai revisori dei conti per non far entrare in giunta Malagò, Bianchedi e Spina) , questo curioso gioco dell’Oca rischia di costare un milioncino di euro.

Caos Malagò-Figc, ecco tutti i conti

I 5 pareri della Figc e i 4 del Coni, messi insieme, sono stati pagati infatti circa mezzo milione. Si va dai 40 ai 70 mila euro a seconda del “peso” del giurista che si è espresso, alcuni dei quali - va detto - smentiti in punta di diritto dalla scelta del commissariamento causato dal tesseramento vacante. A queste spese andrà a sommarsi l’impegno che la federazione dovrà sobbarcarsi - stavolta da sola - per organizzare le nuove elezioni all’Hilton di Fiumicino. Tra affitto degli spazi, rimborsi, trasferte dei delegati, pasti, logistica e spostamenti, un’assemblea elettiva può arrivare a costare anche più di 500 mila euro. «Ma con questi soldi non era meglio realizzare dei campetti in tante periferie?», è un pensiero piuttosto diffuso.