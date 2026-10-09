Rilanciare il calcio italiano, presentato: "La rivoluzione azzurra - la regola dei 4 italiani in campo per riprenderci il mondo"

Pasero: "Ho cercato di fornire risposte concrete"

L'autore, l'avvocato Cristiano Pasero, ha spiegato: "Ho cercato di fornire risposte concrete prevedendo un numero di italiani che viene adeguato al contesto e che rispetti la normativa europea. Qui non si parla di italiani di passaporto ma di formazione all'interno del territorio. In questo modo si garantirebbe il rispetto del diritto europeo valorizzando gli italiani che costruiscono il loro percorso all'interno del territorio. Ovviamente per farlo deve esserci una comunione di intenti tra tutte le parti in causa".

Di Chiara: "Bisogna mettere le società nelle condizioni di investire sui giovani"

Una proposta che trova il pieno supporto di Alberto Di Chiara, grande campione del campionato italiano e della Nazionale, autore della prefazione, il quale sottolinea come "bisogna mettere le società nelle condizioni di investire sui giovani italiani e far ritornare il calcio a quello che era prima". Nel libro si propone l'adozione del concetto di cittadinanza sportiva che permette a un giocatore che si è formato in Italia per un determinato periodo di essere considerato italiano.

Gli onorevoli Baldelli e Lancellotta hanno rimarcato l'importanza globale dello sport

Nel corso del suo intervento, l'onorevole Antonio Baldelli ha ribadito con forza che lo sport è al centro della vita di tutti noi e che è fondamentale individuare e applicare gli strumenti giusti per valorizzare i giovani talenti italiani, confermando di essere in prima linea per portare avanti queste importanti innovazioni legislative e culturali. All'incontro è intervenuta anche l'onorevole Elisabetta Lancellotta, deputata e consigliere nazionale Coni: "Lo sport non è solo competizione, ma è anche un'agenzia educativa, è cultura e deve essere visto come attenzione verso la società e verso le giovani generazioni".