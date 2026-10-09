Montella esonerato, arriva l'annuncio ufficiale della Turchia

Le quattro sconfitte nelle prime quattro partite di Nations League, tra cui due contro l'Italia di Mancini , sono state fatali: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia . L'esonero per il tecnico italiano arriva attraverso una nota ufficiale della Federazione.

Montella esonerato: la decisione della Federazione

"Io non mollo", aveva commentato Montella dopo l'ennesima sconfitta contro l'Italia, allontanando l'ipotesi delle dimissioni. La Federazione turca, però, ha deciso di separarsi dal ct che era riuscito a riportare la Turchia ai Mondiali dopo un'attesa di ben 24 anni. "Il Consiglio direttivo della Federazione calcistica turca (TFF), nella sua riunione, ha deciso di non confermare Vincenzo Montella come allenatore della nazionale di calcio", si legge nella nota ufficiale.

Montella paga i quattro ko in Nations League

Montella paga così l'avvio shock nel Gruppo A1 di Nations League, con quattro sconfitte in quattro partite contro Francia (0-1), Italia (1-4), Belgio (3-0) e ancora Italia (3-1). A luglio anche la delusione al Mondiale, dove era riuscito a conquistare la tanto attesa qualificazione ma ha dovuto salutare il torneo già ai gironi con una sola vittoria in tre partite.

Il comunicato della Turchia su Montella

Questa la nota ufficiale apparsa sui canali della Federazione turca: "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca, nella riunione tenutasi oggi, ha deciso di proseguire nel suo incarico fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. In sostituzione dei due membri effettivi del consiglio di amministrazione che si erano precedentemente dimessi, è stata decisa la nomina dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro Commissario Tecnico della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella. Al posto del Segretario Generale, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le sue dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attualmente in carica come Direttore delle Operazioni di Registrazione della TFF. Con rispetto, si porta a conoscenza del pubblico".