Luis Enrique, che pallonata al vice Rafel Pol

Dramma per la figlia di Luis Enrique: coinvolta in un incidente stradale mortale in Spagna

Scontro tra l'auto in cui viaggiava Sira (non al volante) e una moto: il centauro non ce l'ha fatta
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2 min

Pubblicato il 09.10.2026, 18:24

Luis Enriquepsg

Un drammatico incidente stradale si è verificato giovedì pomeriggio lungo la strada statale N-332, nel territorio comunale di Oliva, nella comarca valenciana de La Safor. Nello scontro tra una moto e un'automobile ha perso la vita il centauro. A bordo della vettura coinvolta viaggiava Sira Martinez, atleta e figlia dell'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique, insieme a un ciclista di nazionalità britannica che si trovava alla guida del veicolo.

 

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La dinamica dell'incidente

L'impatto è avvenuto intorno alle ore 20:00. Subito dopo la chiamata d'emergenza, il Centro di Informazione e Coordinamento delle Emergenze (CICU) ha inviato sul posto un'ambulanza del SAMU. All'arrivo del personale sanitario, tuttavia, per il motociclista non c'era ormai più nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso sul colpo. Sira Martínez è rimasta completamente illesa.

Aperta un'inchiesta

Le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta per fare piena luce sulle cause dell'incidente. Dalle prime verifiche condotte dagli inquirenti, il conducente dell'auto è risultato negativo ai test alcolometrici e tossicologici.L'uomo resta comunque iscritto nel registro degli indagati in attesa che la polizia completi i rilievi scientifici, ricostruisca l'esatta dinamica dello scontro e raccolga le testimonianze dei presenti.

 

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