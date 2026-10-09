Dramma per la figlia di Luis Enrique: coinvolta in un incidente stradale mortale in Spagna

Un drammatico incidente stradale si è verificato giovedì pomeriggio lungo la strada statale N-332, nel territorio comunale di Oliva, nella comarca valenciana de La Safor. Nello scontro tra una moto e un'automobile ha perso la vita il centauro . A bordo della vettura coinvolta viaggiava Sira Martinez, atleta e figlia dell'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique , insieme a un ciclista di nazionalità britannica che si trovava alla guida del veicolo.

La dinamica dell'incidente

L'impatto è avvenuto intorno alle ore 20:00. Subito dopo la chiamata d'emergenza, il Centro di Informazione e Coordinamento delle Emergenze (CICU) ha inviato sul posto un'ambulanza del SAMU. All'arrivo del personale sanitario, tuttavia, per il motociclista non c'era ormai più nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso sul colpo. Sira Martínez è rimasta completamente illesa.

Aperta un'inchiesta

Le forze dell'ordine hanno aperto un'inchiesta per fare piena luce sulle cause dell'incidente. Dalle prime verifiche condotte dagli inquirenti, il conducente dell'auto è risultato negativo ai test alcolometrici e tossicologici.L'uomo resta comunque iscritto nel registro degli indagati in attesa che la polizia completi i rilievi scientifici, ricostruisca l'esatta dinamica dello scontro e raccolga le testimonianze dei presenti.