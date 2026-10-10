Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri: battuto al ballottaggio Pacifici

Francesco Massini è il nuovo presidente dell' Associazione Italiana Arbitri (AIA) . L'elezione è arrivata al termine dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma, con gli associati chiamati a scegliere la nuova guida dell'organismo arbitrale. Massini, che aveva già ricoperto il ruolo di vicepresidente vicario dal 2024 al 2026 , si è imposto al ballottaggio dopo la votazione del primo turno. Per lui si apre dunque una nuova fase alla guida dell'associazione, dopo l'esperienza maturata ai vertici dell'AIA negli ultimi due anni.

Massini: “Una gioia infinita, l'AIA è di tutti”

Grande emozione nelle prime parole del neopresidente, che ha voluto sottolineare il significato personale dell'elezione e l'importanza dell'unità all'interno dell'associazione. “Mai avrei pensato in quarant'anni di AIA di diventare il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, è una gioia infinita. Una grande responsabilità, ma sono sicuro che faremo tutti quanti bene”. Massini ha poi rivolto un messaggio a tutti gli associati, invitandoli a lavorare insieme per il futuro dell'organismo arbitrale: “Dobbiamo stare tutti vicini perché l'AIA non è mia, non è di questo Comitato Nazionale, non è di nessuno, ma è di tutti. Grazie ancora e viva l'AIA”.

AIA, la composizione del nuovo Comitato Nazionale

Insieme al presidente è stata definita anche la composizione del nuovo Comitato Nazionale. Michele Affinito ricoprirà l'incarico di vicepresidente vicario, mentre Francesco Carrieri sarà il vicepresidente. Per quanto riguarda i componenti eletti nelle tre macroregioni, sono stati designati Mario Carrozzini per il Nord, Tiziano Reni per il Centro e Marcello Terzo per il Sud. Completano il Comitato Nazionale Marinella Caissutti (Nord), Valentina Finzi (Centro) e Valentina Garoffolo (Sud). L'Assemblea Generale si è svolta a distanza, attraverso un sistema di votazione elettronica online. Complessivamente avevano diritto al voto 950 associati, suddivisi tra 11 dirigenti benemeriti, 206 presidenti di sezione e 733 delegati.