Massini, l'Aia è sua. Pacifici e Pisacreta ko: "In due anni faremo la storia"

Francesco Massini è il nuovo presidente dell’AIA per i prossimi due anni (poco meno). Il cambio d’abito è stato veloce, ai livelli di Arturo Brachetti, visto che fino a poco prima delle 17.42 di ieri pomeriggio era il presidente “reggente” dell’Assoarbitri, ereditata da Zappi, inibito per 13 mesi, decaduto con tre gradi di giudizio sportivo e il parere contrario del TAR sulla “cautelare” (la motivazione è cattivo presagio per l’ex presidente, al quale il CN deve ancora ritirare le benemerenza, come le stesse regole dell’AIA impongono). Non una vittoria schiacciante , 461 contro 441, in pratica uno scarto di 10 voti. Ma proprio perché non era dato fra i favoriti, il successo acquista una valenza specifica .

Battuto Carlo Pacifici, restano sul tavolo del ballottaggio quelle 10 schede bianche e quei 18 aventi diritto fra primo turno e spareggio che non hanno votato. Cosa sarebbe successo? Dunque Massini, nel segno della continuità: «Ci aspettano due anni, in due anni si può cambiare la storia. Io voglio cambiare la storia. Ma quello che è successo ultimamente ha rappresentato uno dei momenti più difficile degli ultimi 115 anni di storia, sono molto critico: abbiamo bisogno di quella tranquillità, di quella serenità per uscire finalmente fuori da questa da questa situazione in cui siamo finiti». Uscito al primo turno Narciso Piscreta, il terzo sfidante: «Avevamo proposto un’AIA nuova, diversa. Evidentemente, invece, l’Associazione è questa».

Fra i primi messaggi, quello del commissario della Figc, Malagò: «Buon lavoro. Si apre una nuova fase, che auspichiamo possa essere caratterizzata da stabilità e da un dialogo costruttivo e costante, in piena sinergia con tutte le componenti della FIGC. Gli arbitri rappresentano un presidio fondamentale di rispetto delle regole, e come tali vanno tutelati, valorizzati e sostenuti nel loro ruolo essenziale per il calcio italiano». Gli ha fatto eco Simonelli, presidente della Lega: «Guiderà un settore di fondamentale importanza per il nostro sistema calcistico. Speriamo che, insieme a Messina e Orsato, possa consolidare il percorso di crescita e valorizzazione della classe arbitrale».

Tutte le priorità di Massini

Poco tempo, tanto lavoro da fare. «Autonomia, professionismo degli arbitri di vertice, la riscrittura dei regolamenti associativi, centralità delle sezioni le nostre priorità». Ad iniziare da un progetto che riguarda il professionismo: fare della CAN, il Team First (per dirla alla Fifa) della serie A e della serie B, anche come strutture che circondano la categoria. Una struttura, organizzativa, medica e non solo, che sia equiparabile ad una società di serie A: «Gli arbitri non vogliono più soldi, vogliono più garanzie, anche per il dopo. Da questo punto di vista c’è un’AIA vecchia, fatta da volontari» ha detto il vicario Affinito. Per questo e per l’autonomia servono i soldi, «con la Figc il discorso è già iniziato - ha detto Massini - ma dovremmo avere la possibilità di avere anche risorse nostre (non solo quelle che arrivano da via Allegri, ndr). Non vedo l’ora di cominciare, sono un operaio dell’AIA, non il presidente. Dobbiamo recuperare l’altro 50%, politica e tecnica devano essere separate». Stop al clientelismo, come ci aveva già detto: «Solo meritocrazia». Speriamo l’abbiamo capito tutti.