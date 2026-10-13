Bufera sullo stipendio di Infantino: la Fifa respinge le accuse

La Fifa respinge con fermezza le accuse relative alla gestione della retribuzione del presidente Gianni Infantino. Attraverso una dichiarazione ufficiale, un portavoce della Federazione internazionale ha chiarito la posizione dell'organizzazione, smentendo l'esistenza di un secondo stipendio e qualsiasi irregolarità nella comunicazione delle informazioni finanziarie. "La Fifa non versa un secondo stipendio al presidente e rispetta tutti gli obblighi di rendicontazione relativi alla retribuzione", ha precisato il portavoce, sottolineando come il compenso annuale di Infantino e gli altri benefici previsti dal contratto siano stabiliti da una sottocommissione indipendente incaricata di occuparsi delle retribuzioni.

La Fifa e la questione Infantino: "Nessuna violazione"

La Federazione ha poi ribadito la correttezza delle proprie procedure contabili, respingendo le contestazioni riguardanti presunte omissioni nella divulgazione dei dati economici. "La Fifa respinge con forza qualsiasi accusa secondo cui avrebbe omesso di divulgare informazioni finanziarie e avrebbe violato lo Statuto", si legge nella dichiarazione. L'organizzazione ha inoltre ricordato che i propri bilanci vengono sottoposti a revisioni indipendenti e che tutte le dichiarazioni rispettano le normative fiscali in vigore in Svizzera, negli Stati Uniti e negli altri Paesi interessati.