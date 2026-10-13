Netflix, che colpo: acquistati i diritti tv per il Mondiale 2030 in Spagna

Colpaccio di Netflix : la piattaforma streaming americana ha annunciato l'acquisizione dei diritti audiovisivi esclusivi dei Mondiali di calcio del 2030 per Spagna e Andorra : una mossa strategica e di enorme impatto che rafforza l'impegno di Netflix sul tema degli eventi sportivi in ​​diretta . Il torneo, che celebrerà il centenario della competizione iridata - la prima edizione venne disputata in Uruguay nel 1930 - e vedrà la Spagna tra i paesi ospitanti insieme a Marocco e Portogallo , offrirà la copertura completa in diretta di tutte le 104 partite sulla piattaforma . L'accordo prevede inoltre una copertura completa dei pre e post partita, con " un approccio autenticamente spagnolo ", oltre agli highlights quotidiani dei singoli incontri. Ma non è tutto: l'accordo prevede inoltre la trasmissione gratuita di una partita al giorno .

Mondiali 2030 su Netflix, le dichiarazioni di Bajaria e Grafstrom

Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha sottolineato l'impatto sociale del torneo, osservando che "pochi eventi uniscono le persone quanto una Coppa del Mondo" e ricordando come nelle edizioni precedenti abbia potuto sperimentare "in prima persona la passione, l'orgoglio e le storie che entrano a far parte della cultura di un Paese e rimangono impresse nella memoria per generazioni". Mattias Grafstrom, Segretario Generale della FIFA, ha invece elogiato la partnership, affermando che quella in programma nel 2030 "sarà un'edizione molto speciale del torneo" e che entrambe le parti, FIFA e Netflix, condividono "l'obiettivo di avvicinare ulteriormente il calcio ai tifosi, in modo che quante più persone possibile possano godere dell'emozione di questa competizione".